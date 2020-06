Coronavirus : Le Nigéria enregistre 328 nouveaux cas, 11 844 au total

06 Juin 2020

Abuja, Nigéria, 6 juin (Infosplusgabon) – Le Nigéria a enregistré vendredi, 328 nouveaux cas de coronavirus (COVID-19), ce qui porte le nombre total des infections à 11 844.

Le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies (NCDC) a déclaré à travers son compte Twitter officiel que 10 décès ont été enregistrés dans le pays, soit 333, au total.

Selon le NCDC, 7815 cas sont actifs, tandis que 3696 patients ont été traités et déclarés guéris.

Réaffirmant qu'il n'y a pas encore de remède contre la COVID-19, le NCDC a dit que sa gestion des cas implique la gestion des symptômes et des pathologies préexistantes, l'oxygénothérapie, le traitement de l'infection bactérienne; il veille également à ce que les patients soient bien nourris et hydratés et appelle les Nigérians à ne pas placer leurs masques sous leur menton.

"Vous pouvez parler, tousser ou éternuer à l'intérieur du masque, puis le laver ou le jeter", a ajouté le centre.

