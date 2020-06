Entretiens téléphoniques du président français avec ses homologues tunisien et algérien

06 Juin 2020

Paris, France, 6 juin (Infosplusgabon) – Le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, a eu des entretiens téléphoniques avec le président tunisien, Kaïs Saïed et le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, durant lesquels la situation en Libye et la pandémie de la COVID-19 étaient au centre des échanges.

Les présidents français et tunisien, qui se sont entretenus vendredi, « ont évoqué la pandémie de la COVID-19 et ses conséquences. Les deux chefs d’Etat ont souligné l’ancienneté et la force des liens qui unissent la France et la Tunisie. Ils ont convenu de poursuivre le renforcement de la relation d’amitié et de confiance entre les deux pays dans tous les domaines, a indiqué l’Elysée samedi.

La même source a ajouté que les deux chefs d’Etat ont également partagé leurs préoccupations et leur volonté d’approfondir leur coopération sur les crises régionales, notamment en Libye.

Emmanuel Macron s’est entretenu également mardi, avec le président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

«Dans l’esprit d’amitié, de coopération et de respect mutuel de leur souveraineté qui anime les relations entre la France et l’Algérie, ils ont notamment exprimé leur solidarité face à la pandémie, fait le point sur la situation au Sahel et en Libye et affirmé leur volonté de travailler ensemble pour la stabilité et la sécurité dans la région », a déclaré l’Elysée

Suite à leurs précédents échanges, a ajouté la même source, les deux présidents ont également convenu d’œuvrer pour une relation sereine et une relance ambitieuse de la coopération bilatérale dans tous les domaines.

