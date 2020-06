Afrique du Sud: Un nouvel hôpital de campagne de 850 lits inauguré par le Président Ramaphosa

06 Juin 2020

Le Cape, Afrique du Sud, 6 juin (Infosplusgabon) - Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a visité, vendredi, un nouvel hôpital de campagne de 850 lits au niveau du centre international de conférence de la ville du Cape.

Le Président Ramaphosa et son ministre de la Santé, Dr Zweli Mkhize, étaient en train d'évaluer, à travers cette visite, la riposte du Cape occidental face à la pandémie de la COVID-19.

On rappelle que la province du Cape occidental avait enregistré 27006 cas positifs de Coronavirus et 650 morts, soit plus de 65% des cas de contamination en Afrique du Sud.

Le Président Ramaphosa a déclaré que le Cap occidental est devenu l'épicentre de la pandémie de la COVID-19 en Afrique du Sud " et ceci en tant que dirigeants du pays nous préoccupe énormément".

Le Premier ministre de la province, Alan Winde, a mis l'accent sur une insuffisance en nombre au niveau du personnel médical et a en outre indiqué que la province a besoin un montant de 70 millions de dollars américains pour aider à atténuer la propagation du virus.

En 2010, le Centre de conférence avait joué un rôle important dans l'organisation de la coupe du monde de la FIFA en Afrique du Sud et avait également abrité, en 2009, la cérémonie de tirage des groupes de la coupe du monde de Football de 2010 de la FIFA.

En ce qui concerne Johannesburg, le stade qui avait accueilli les matches de la coupe du monde de Football 2010 de la FIFA, a été réquisitionné et transformé en un "immense hôpital de campagne" pour aider ainsi la deuxième économie de l'Afrique du Sud à faire face à la pandémie du Coronavirus.

La structure est maintenant en train d'être réaménagée pour accueillir des patients qui ont contracté la maladie respiratoire. Elle se situe à un kilomètre du Centre d'exposition de Nasrec, qui pourra être éventuellement réquisitionné à son tour, en cas de hausse des cas de contaminations dans la banlieue de Soweto.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ART/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon