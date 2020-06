Angela Merkel réaffirme la volonté de son pays de mettre en œuvre les recommandations de la Conférence de Berlin

06 Juin 2020

Tripoli, Libye, 6 juin (Infosplusgabon) - La Chancelière allemande Angela Merkel a souligné, vendredi, au président du Conseil présidentiel en Libye, Fayez al-Sarraj, la volonté de son pays "de mettre en œuvre les résultats de la conférence de Berlin, de revenir sur la voie politique et la volonté de l'Allemagne de soutenir celle-ci ".

Cette assertion est intervenue lors d'un entretien téléphonique entre le président Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, et la Chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, articulé autour "de l'évolution de la situation militaire et politique en Libye et les relations bilatérales entre les deux pays amis", selon un communiqué publié vendredi par le Conseil présidentiel.

Pour sa part, M. al-Sarraj a salué "les efforts déployés par la Chancelière allemande pour trouver une solution pacifique à la crise libyenne", précisant que "nous soutenions les résultats de Berlin depuis le début, et nous avons affirmé qu'il n'y avait pas de solution militaire à la crise libyenne, de sorte que la voie politique menant à la paix a toujours été notre choix, mais nous n'avons pas trouvé de véritable partenaire pour la paix, ni pour le processus politique".

Le président du Conseil présidentiel a évoqué son initiative politique qu'il a proposée en juin 2019 pour sortir de la crise et stipulant la tenue d'un forum libyen en coordination avec la mission de l'ONU, représentant toutes les composantes du peuple libyen qui croient en une solution pacifique, appelant à la citoyenneté et à la construction d'un État civil, soulignant que ce forum conduira à des élections présidentielles et parlementaires simultanées à la fin de cette année.

Le président du Conseil présidentiel a déclaré qu'"Il y a ceux qui proposent des manœuvres politiques et non des initiatives, dans le but de trouver un rôle pour eux-mêmes, signalant que ce qui les motive, ce sont les intérêts personnels et non l'intérêt du pays.

M. al-Sarraj a indiqué que "nous sommes attachés aux principes nationaux et nous avons des valeurs et des principes au sein desquels nous prenons position", affirmant que "le gouvernement de l'Accord national ne sera absent d'aucun dialogue sérieux avec de vrais partenaires qui cherchent vraiment à établir un État moderne, civil et démocratique".

On rappelle que des efforts diplomatiques se sont intensifiés ces derniers jours pour promouvoir le processus politique en Libye en vue d'une solution négociée après les développements militaires sur le terrain marqués par les revers subis par le camp de Haftar qui a perdu le contrôle des zones qu'il occupait dans la périphérie sud de Tripoli et dont la dernières en date est son dernier bastion à Tarhouna, 120 km au sud de la capitale libyenne.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ART/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon