Le FIDA se félicite du résultat de ses projets de développement rural à Madagascar

06 Juin 2020

Paris, France, 6 juin (Infosplusgabon) – Les projets de développement rural financés et appuyés par le Fonds international de développement agricole (FIDA) à Madagascar ont contribué à la réduction de la pauvreté rurale et au renforcement de l’entrepreneuriat rural dans le pays, a estimé le Fonds dans un nouveau rapport rendu public jeudi.

« Les projets appuyés par le FIDA visent à améliorer les revenus, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et les conditions de vie des plus démunis vivant dans les zones rurales des pays en développement. Dans les années qui ont suivi la crise politique de 2009-2012 à Madagascar, ces projets ont aidé les populations rurales pauvres en leur donnant les capacités et les compétences nécessaires pour renforcer leur productivité et mieux exploiter les opportunités économiques », a indiqué, jeudi, l’institution financière pour le monde rural.

Le rapport d’évaluation, préparé par le Bureau indépendant de l’évaluation (IOE) du FIDA, passe en revue le travail mené conjointement ces sept dernières années (2013-2019) par le FIDA et le gouvernement malgache dans le cadre de six projets d’un coût total de 510 millions de dollars américains, dont 59 % financés par le Fonds.

Ces projets, a ajouté le FIDA, ont réussi à inclure un grand nombre de microentreprises et de petites entreprises dans des secteurs à forte valeur ajoutée en favorisant la création de partenariats entre organisations de producteurs (OP) et opérateurs de marché (OM), facilitant ainsi l’accès des agriculteurs aux marchés.

« Nous sommes très fiers des résultats obtenus dans les domaines de la productivité rurale, des revenus et de l’entrepreneuriat à Madagascar. La création de couples OP-OM a été fondamentale pour l’amélioration des opportunités économiques dans les zones rurales », a déclaré Sara Mbago-Bhunu, directrice régionale du bureau Afrique orientale et australe du FIDA.

Le FIDA, institution financière internationale et organisme spécialisé des Nations unies dans le monde rural, a souligné que près de 70 000 Malgaches ont bénéficié des activités de formation et de vulgarisation, essentielles au développement des capacités de nos bénéficiaires et à la diffusion de techniques de production améliorées.

