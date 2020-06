Coronavirus: Aucune nouvelle contamination en Tunisie

06 Juin 2020

Tunis, Tunisie, 6 juin (Infosplusgabon) - Le ministère tunisien de la Santé a annoncé, vendredi, que pour la deuxième journée consécutive, aucun nouveau cas de contamination au coronavirus n’a été enregistré sur les 611 analyses effectuées le 4 juin 2020 dans les différents laboratoires du pays.

Selon un communiqué du ministère, le nombre total de personnes ayant été atteintes par le nouveau virus s’élève ainsi à 1087 cas dont 969 sont guéries et 49 décédées. Actuellement, 69 personnes sont encore porteuses du virus en Tunisie.

A la lumière de ce bilan jugé éminemment positif par les autorités, le gouvernement a décidé de passer à la phase 3 du déconfinement sanitaire ciblé pour un retour progressif à la normale.

Ce faisant, les frontières aériennes, terrestres et maritimes fermées depuis mars dernier, seront rouvertes dès le 27 juin dans le but de relancer l’activité touristique, un des principaux piliers de l’économie nationale, frappée de plein fouet par la pandémie de la Covid-19.

En outre, les mosquées et les cafés, restaurants et autres espaces publics ont rouvert leurs portes depuis 4 juin, une mesure accompagnée de recommandations appelant à la vigilance et au respect des consignes sanitaires (port des masques, distanciation physique, etc.).

La directrice de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, s’est toutefois défendue de crier victoire prématurément.

“La Tunisie a gagné une bataille contre le coronavirus mais pas la guerre”, a-t-elle mis en garde lors d’une conférence de presse tenue vendredi au ministère de la Santé.

Considérée comme la cheville ouvrière de la lutte anti-Covid-19 en Tunisie, Mme Ben Alaya a estimé que le grand défi qui attend la Tunisie concerne désormais l'accueil des Tunisiens de retour de l'étranger et des touristes.

