La Pandémie de la COVID-19 a eu des impacts socioéconomiques néfastes sur les populations gambiennes ( ministre des Finances)

Banjul, Gambie, 5 juin (Infosplusgabon) - Le ministre gambien des Finances et des Affaires économiques, Mambury Njie, a déclaré que la pandémie du coronavirus a eu des impacts socioéconomiques négatifs sur la population gambienne.

Le ministre gambien s'exprimait ainsi, ce vendredi, lors de la cérémonie de conclusion de l'exercice de validation virtuelle d'une étude qui évaluait l'impact de la COVID-19 sur les vies et les moyens de subsistance en Gambie.

L'exercice a été initié par le ministère gambien des Finances et des Affaires économiques, en collaboration avec le programme de développement des Nations unies.

"La pandémie a impacté de manière négative les emplois, les revenus et la sécurité alimentaire pour une large partie de la population du pays.

"Elle a également causé une contraction des recettes gouvernementales et va bientôt entraîner une baisse de la croissance économique par rapport à notre projection de cette année", a ajouté le ministre gambien, avant d'indiquer que les impacts de la pandémie sont multidimensionnels.

L'argentier de l'état gambien a, cependant, rassuré et promis la publication d'un rapport qui informera de la riposte et des stratégies de rétablissement de son ministère et du gouvernement gambien en général, un processus qui va nécessiter l'implication active des partenaires au développement, du secteur privé, de la Société civile, et de l'ensemble des citoyens du pays.

L'audience virtuelle, signale-t-on, incluait le représentant résident du programme des Nations unies pour le développement en Gambie, des membres de l'Assemblée nationale, le secteur privé, et des membres des organisations de la Société civile.

