Coronavirus : Le président malien insiste sur le port du masque à Bamako

05 Juin 2020

Bamako, Mali, 5 juin (Infosplusgabon) - Le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, a insisté une fois de plus sur le port du masque et sur l'urgence de mener à bien le programme, "un Malien, un masque", dans les meilleurs délais, lors d'une session extraordinaire du Conseil de la Défense nationale sur l'évolution de la pandémie COVID-19 au Mali qu'il a présidée jeudi après-midi à Bamako.

Il a exprimé sa vive préoccupation face à l'évolution de la pandémie, à la fois dans le district de Bamako et à l'intérieur du pays, en particulier dans la ville septentrionale de Tombouctou.

" Toutes les mesures sociales que j'ai annoncées le 10 avril dernier doivent être entièrement exécutées; aussi, j'invite le gouvernement à redoubler d'efforts pour que ce soit le cas", a souligné IBK.

Ces mesures concernent, entre autres, la distribution gratuite de 56.000 tonnes de vivres aux personnes vulnérables à Bamako et à l'intérieur du Mali, et de 16.000 tonnes d'aliments bétail aux éleveurs, la prise en charge par l'Etat des factures d'électricité et d'eau des plus démunis pour les mois d'avril et mai, et la diminution pendant trois mois des taxes sur les produits de première nécessité, notamment le riz et le lait, et l'accord des exemptions fiscales aux entreprises touchées par la crise sanitaire.

Ces mesures vont coûter à l'Etat malien 500 milliards de F CFA, selon le président malien.

Il a saisi l'occasion appeler une nouvelle fois à la libération du président du parti Union pour la République et la Démocratie (URD) et chef de file de l'opposition malienne, Soumaila Cissé, enlevé par des hommes armés non identifiés le 25 mars dernier alors qu'il battait campagne pour les élections législatives vers Niafunké, dans la région de Tombouctou.

Il a été élu député de Niafunké, son fief, pour un second mandat, mais demeure toujours entre les mains de ses ravisseurs malgré des négociations menées par le gouvernement malien et les personnes de bonne volonté, dit-on.

