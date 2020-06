Le Nigéria enregistre 350 nouveaux cas de coronavirus, 11.516 au total

05 Juin 2020

Abuja, Nigéria, 5 juin (Infosplusgabon) - Le Nigéria a enregistré jeudi 350 nouveaux cas de coronavirus (COVID-19), ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 11 516.

Le Centre nigérian de prévention et de contrôle des maladies (NCDC) a indiqué sur son compte Twitter officiel que huit décès ont été enregistrés jeudi, soit 323 au total.

Selon le NCDC, le Nigéria compte 7658 cas actifs, tandis que 3535 patients ont été traités et déclarés guéris.

L'agence fédérale a demandé aux Nigérians d'observer tous les gestes barrières et les recommandations relatives à la distanciation sociale, l'isolement et la quarantaine, d'éviter les lieux publics et de veiller à l'hygiène publique.

"Nous ne pouvons pas régler des problèmes qui durent depuis plus de 60 ans en six semaines. Alors que nous travaillons dur pour réduire le risque d'infection à la COVID-19 pour le personnel de santé en première ligne, un changement fondamental de notre approche par rapport à la prévention et au contrôle de l'infection dans les hôpitaux nigérians est nécessaire", estime le NCDC.

