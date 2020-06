Réouverture des musées tunisiens après près de trois mois de fermeture

05 Juin 2020

Tunis, Tunisie, 5 juin (Infosplusgabon) - Les musées tunisiens ont rouvert jeudi leurs portes, après leur fermeture pendant presque trois mois, à cause de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) et en respect des mesures édictées dans le confinement sanitaire instauré dans le pays, a annoncé l'Agence tunisienne de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle.

L'Agence, qui a publié l'information sur sa page officielle, a rendu public un manifeste sur les mesures sanitaires spécifiques aux musées et sites archéologiques pour la prévention contre le coronavirus, avec la possibilité de leur révision, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire générale.

