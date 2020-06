Coronavirus: La Croix-Rouge et Facebook lancent une campagne de vigilance numérique contre la pandémie en Afrique

Écrit par Antoine Lawson | 01 Juin 2020

Genève, Suisse, 1er juin (Infosplusgabon) - Les organisations humanitaires que sont la Croix-Rouge et le Mouvement du Croissant-Rouge ainsi que Facebook se sont associés lundi pour lancer une campagne visant à encourager l'Afrique à rester vigilante contre le coronavirus.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré, lundi dans un communiqué de presse, qu'il s'associe au Mouvement allié du Croissant-Rouge pour lancer une campagne numérique de deux jours.

La campagne #AfricaTogether est un festival de deux jours mettant en vedette des artistes de toute l'Afrique, dont le message est d'encourager à continuer la vigilance contre la pandémie. Elle est prévue les 4 et 5 juin.

Avec plus de 100.000 cas de Covid-19 confirmés sur le continent et face à l’assouplissement des mesures de confinement dans de nombreux pays, #AfricaTogether combine des performances musicales et comiques avec des informations provenant des premiers intervenants et des contrôleurs qualité de la Covid-19 présents en Afrique.

#AfricaTogether inclura un festival avec des prestations d'artistes tels qu’Aramide, Ayo, Femi Kuti, Ferre Gola, Salatiel, Serge Beynaud, Patoranking, Youssou N'dour parmi beaucoup d'autres, selon les organisateurs.

Il s'agit également d'une campagne de sensibilisation numérique avec des messages de prévention élaborés par des experts de la santé de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et ciblant simultanément les utilisateurs de Facebook dans 48 pays d'Afrique subsaharienne.

L'événement sera diffusé en direct sur Facebook le 4 juin en anglais et animé par l'acteur populaire et comédien nigérian Basketmouth et en français le 5 juin par la célèbre personnalité des médias Claudy Siar.

Pour regarder les émissions en direct, a déclaré le CICR, les téléspectateurs peuvent se connecter à la page Facebook Afrique et aux pages Facebook de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Commentant cet événement, Mamadou Sow, membre de longue date du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a déclaré: "La pandémie de Covid-19 est une crise sans précédent dans la mesure où elle peut toucher tous les Africains.

« Elle ignore les frontières, les ethnies et les religions. Jusqu'à présent, les communautés africaines ont réagi rapidement, mais le risque reste très réel. Si nous jouons tous notre partition, nous battrons la Covid-19 '', a-t-il indiqué.

« La musique est un puissant facteur d'union et j’espère que le festival #AfricaTogether apportera un espoir et une action renouvelés contre cette maladie dangereuse », a-t-il ajouté.

La responsable des partenariats médias stratégiques de Facebook pour l'Afrique subsaharienne, Jocelyne Muhutu-Rémy, a également présenté son point de vue par rapport à l'initiative.

« Le pic que connaît l'utilisation des outils en ligne pendant la pandémie de Covid-19 montre l'utilité sociale des plateformes numériques dans les moments difficiles », a-t-elle révélé.

« La campagne #AfricaTogether permettra aux gens d'en savoir plus sur la lutte contre la Covid-19, tout en leur permettant de profiter des prestations de leurs artistes africains préférés », a-t-elle conclu.

