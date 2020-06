Un cabinet d'avocats sud-africain étend sa portée en Afrique

01 Juin 2020

Le Cap, Afrique du Sud, 1er juin (Infosplusgabon) - Moins d'un an après avoir annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau à Maurice et avoir noué une alliance avec Assefa & Associates Law Office en Ethiopie, une société sud-africaine a annoncé, lundi son expansion au Malawi et en Zambie.

Malgré l'incertitude liée à la COVID-19, Bowmans a déclaré que ses liens avec le Malawi et la Zambie arrivaient à point nommé.

Les deux pays figurent parmi les 10 premiers pays d'Afrique subsaharienne selon le classement de la Banque mondiale en termes de facilité de faire des affaires pour 2020 après avoir été classés, en 2018, parmi les 10 économies qui affichent les plus grandes facilités à faire des affaires grâce à des réformes réglementaires liées à la conduite des affaires.

Le président Robert Legh a déclaré: "Nous planifions cette expansion depuis un certain temps". Nous avons décidé d'aller de l'avant afin d'accompagner une équipe expérimentée dans les marchés clés composée d’avocats locaux pour les aider à exploiter ces opportunités le moment venu".

Au Malawi, Bowmans fait équipe avec Elton Jangale, qui gère les partenariats PFI (PFI). Le nouveau bureau en Zambie, enregistré conformément à la loi zambienne sous le nom de B&M Legal Practitioners, débutera avec deux partenaires: Mabvuto Sakala et Bwalya Chilufya-Musonda

La marque Bowmans est désormais présente dans huit grands pays africains: l'Ethiopie, le Kenya, le Malawi, Maurice, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie avec neuf bureaux couvrant sept juridictions.

