Les acteurs du tourisme gambien exhortent le gouvernement à soutenir les opérateurs du secteur

01 Juin 2020

Banjul, Gambie, 1er juin (Infosplusgabon) - Les acteurs de l'industrie touristique de la Gambie ont appelé le gouvernement à soutenir les opérateurs de l'industrie et à les aider à relever les défis découlant de la pandémie de coronavirus.

Sheikh Tijan Nyang, directeur de l'Institut des voyages et du tourisme de la Gambie (ITTOG) a déclaré: «Notre attente en tant qu'industrie est que le gouvernement accorde une aide sous forme de subventions, qu’il conseille aux banques de suspendre les intérêts et les prêts contractés par les acteurs du secteur".

Dans un rapport, il a indiqué que plus de 100.000 hôtels, voyagistes et autres employés de l'industrie ont été touchés directement ou indirectement par la pandémie de COVID-19.

«Nous espérions que le gouvernement accorderait un soutien aux acteurs à travers des prêts à taux bonifiés, comme au Sénégal, au Ghana et au Cap-Vert, entre autres pays de la sous-région. Nous nous attendions également à ce que le gouvernement soutienne les instituts du tourisme pour récupérer les pertes dues au non-paiement des frais de scolarité ainsi qu’un soutien aux acteurs dans le traitement des salaires et d'autres problèmes de frais généraux », a déclaré Nyang à la PANA.

« Le secteur attend toujours que le gouvernement propose des incitations comme promis par le ministre du Tourisme Hamat Bah, lors d'une réunion avec les acteurs au cours de laquelle il a promis dans les 48 heures que le gouvernement fera une déclaration pour soutenir l'industrie », a révélé Nyang.

« Nous n'avons pas encore entendu de déclaration du gouvernement sur le soutien que le gouvernement entend apporter aux acteurs du secteur », a-t-l ajouté.

Il a fait observer que la situation de l'industrie touristique de la Gambie est très critique, soulignant que le gouvernement doit prendre la question au sérieux, car tout retard entraînera de graves répercussions sur les moyens de subsistance de milliers de Gambiens et d’étrangers travaillant dans l'industrie.

Au moment où la Gambie évalue les impacts négatifs de la pandémie sur le secteur hôtelier et l’économie du pays dans son ensemble, Fatou Mass Jobe Njie, présidente de la Gambia Hotel Association (GHA), a qualifié ces derniers de «catastrophique».

«Ce secteur est particulièrement exposé en raison de la panique mondiale déclenchée par l'épidémie de Covid-19 dont la durée et la portée sont encore inconnues. En ce moment, ces secteurs sont confrontés au défi qui menace non seulement l'existence de nos entreprises individuelles, mais également la vie de nos frères et sœurs qui travaillent et dépendent de l'industrie du tourisme et la nation dans son ensemble », a-t-elle expliqué.

Njie, ancien ministre du Tourisme sous l'ancien Président Yahya Jammeh, a affirmé que "la vaste fermeture d'hôtels, de petites et moyennes entreprises à tous les niveaux du tourisme a des effets d'entraînement catastrophiques, frappant un grand nombre d'employés et de fournisseurs".

Elle a ajouté qu'il est navrant de voir les moyens de subsistance de milliers de personnes qui ont consacré leur vie à l'hôtellerie, aux voyages et aux secteurs connexes décimés; des serveurs aux chauffeurs de taxi, des préposés aux chambres aux techniciens de surface, des chefs aux réceptionnistes.

«Les hôtels, les voyagistes, les restaurants, les fournisseurs et plus de 100 000 employés font partie des plus durement touchés et ils subissent les répercussions les plus immédiates, car l'épidémie a commencé pendant les mois d'hiver, la haute saison, qui enregistre le plus d’activités », a-t-elle noté.

