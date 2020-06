50 nouveaux cas de Covid-19 décélés ce lundi au Mali dont 34 dans la région de Tombouctou

01 Juin 2020

Bamako, Mali, 1er juin (Infosplusgabon) - Cinquante nouveaux cas de la maladie de coronavirus, 28 patients guéris et un décès ont été enregistrés ce lundi au Mali, selon le ministère malien de la Santé, dans son bilan quotidien.

Le nombre le plus élevé a été enregistré dans la région de Tombouctou avec 34 cas, suivie de celle de Sikasso avec neuf cas, du district de Bamako avec six cas et la région de Kayes avec un seul cas.

Au total, à ce jour, le pays a enregistré 1315 cas positifs de personnes ayant été atteintes de la Covid-19 dont 744 ont recouvré la santé et 78 sont décédées.

La même source annonce que 2534 personnes contacts font l'objet de suivi quotidien et que les recherches se poursuivent pour en identifier d'autres.

