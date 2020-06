Coronavirus: Davantage de députés égyptiens testés positifs

01 Juin 2020

Le Caire, Egypte, 1er juin (Infosplusgabon) - Quatre députés égyptiens sont placés en quarantaine dans des hôpitaux privés après avoir présenté les symptômes de la pandémie de coronavirus, a révélé, dimanche, Mahmoud Fawzi, secrétaire général de la Chambre des représentants égyptienne.

"Les résultats doivent encore montrer s'ils sont positifs ou négatifs", a déclaré Fawzi, rejetant certains articles de presse selon lesquels ils auraient déjà été déclarés positifs.

Selon Mahmoud Fawzi, Said Eid Heikal, député du Parti Wafd représentant le quartier d'Al-Marg à l'est du Caire, est le dernier député à être confirmé positif.

"Heikal s'est rendu dans un hôpital privé dimanche après avoir souffert de problèmes respiratoires", a déclaré Fawzi, ajoutant que "les examens médicaux ont montré qu’Heikal était testé positif et il est actuellement mis en quarantaine dans un hôpital privé et un récent rapport montre que son état de santé général se stabilise".

Les députés Nawsha El-Deeb et Omar Watany sont également placés en quarantaine dans des hôpitaux ces derniers jours.

El-Deeb, députée nassérienne représentant le quartier d'Imbaba à Gizeh, a déclaré qu'elle s'était rendue à l'hôpital Al-Agouza de Gizeh il y a cinq jours après avoir souffert de problèmes respiratoires.

"Les résultats montreront dimanche si je suis testée positive ou négative", a annoncé El-Deeb aux journalistes par téléphone.

Omar Watani, député représentant le quartier d'El-Shorabeya dans l'est du Caire, a été emmené samedi dans un hôpital privé pour y être placé en quarantaine.

"Watani reçoit actuellement un traitement dans une unité de soins intensifs d'un hôpital privé, mais les résultats des contrôles n'ont pas encore montré s'il a été testé positif ou négatif", a déclaré Fawzi.

Hesham Magdi, député du gouvernorat de Haute-Egypte, s'est également rendu samedi dans un hôpital privé pour une quarantaine. Fawzi a déclaré que Magdi souffrait de douleurs à la poitrine et de problèmes respiratoires.

« Encore une fois, nous attendons toujours de voir s'il sera testé positif ou négatif", a indiqué Fazwi.

Magdi a affirmé auparavant aux journalistes qu'il avait eu des problèmes respiratoires. "Mais Dieu merci, je ne souffre pas de températures élevées, et j'ai juste décidé d'aller à l'hôpital pour faire des tests", a-t-il déclaré.

Fawzi a également révélé que Sherine Farag, une députée nommée qui était la première parmi les députés du Parlement à avoir été testée positive pour le coronavirus il y a deux semaines, avait quitté l'hôpital Qasr El-Aini situé au centre-ville du Caire après qu’elle eut été complétement rétablie.

Fawzi a déclaré que le fait que certains députés aient récemment contracté le coronavirus ne signifie pas que le Parlement envisagera de reporter les séances plénières.

« La vie ne s'arrêtera pas et le Parlement se réunira donc comme prévu le 7 juin pour achever les discussions sur son programme législatif », a déclaré Fawzi, ajoutant que « de plus grandes mesures de précaution seront prises la semaine prochaine pour garantir que les discussions se tiendront dans un environnement sain et exempt de virus ».

