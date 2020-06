Mali : Deux éléments de la Garde nationale tués à Tombouctou par des hommes armés non identifiés

01 Juin 2020

Bamako, Mali, 1er juin (Infosplusgabon) - Deux éléments de la Garde nationale ont été tués et un autre porté disparu, vendredi, à Tombouctou (nord-est du Mali), au cours de l’enlèvement de leur véhicule de livraison de repas à leurs camarades déployés au domicile du gouverneur de région, a-t-on appris, lundi, de sources locales concordantes.

Des hommes armés non identifiés ont attaqué dans la matinée le véhicule de livraison de repas de la Garde nationale, aux éléments déployés au domicile du gouverneur, tuant deux gardes avant d’enlever l’engin et de disparaître dans la nature, précisent les mêmes sources.

Des enquêtes ont été ouvertes par les forces nationales de défense et le mécanisme opérationnel de coordination (MOC) constitué de soldats de l'armée régulière et d'ex-combattants des groupes armés du nord, pour déterminer les circonstances exactes de l’attaque et de retrouver d’éventuels assaillants ou leurs complices.

L'objectif du MOC est de mener des patrouilles mixtes dans les régions du nord Mali (Tombouctou, Gao et Kidal) en vue de sécuriser les populations et leurs biens dans une zone en proie depuis des années à une crise sécuritaire grave.

Le MOC est une des recommandations clés de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, signé en mai-juin 2015 entre le gouvernement malien , les groupes armés du nord et la Communauté internationale en vue de parvenir à une paix définitive dans ce pays, après une série de rébellions de touaregs indépendantistes exacerbées ces dernières années par des attaques terroristes au nord et au centre contre des forces de défense et de sécurité maliennes, les soldats de la MINUSMA et même des populations civiles.

