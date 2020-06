Le ministre libyen de l'Intérieur appelle à sécuriser davantage les postes frontaliers contre la migration clandestine

01 Juin 2020

Tripoli, Libye, 1er juin (Infosplusgabon) - Le ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, a appelé les responsables de la sécurité à intensifier leurs efforts pour protéger les postes frontaliers terrestres, maritimes et aériens du pays contre le danger de l'immigration illégale et l'activité associée du crime organisé et de tous les autres crimes.

Cet appel de M. Bachagha est intervenu, au cours d'une réunion de sécurité élargie ayant regroupé les vice-ministres, l'adjoint aux affaires de sécurité, le chef de l'Organe de lutte contre l'immigration illégale, le chef du service des passeports, de la nationalité et des affaires étrangères, le directeur du Département général du contrôle des stupéfiants, le directeur du Département de la sécurité générale des garde-côtes et le commandant et les membres des forces de garde-côtes affiliés aux forces du gouvernement d'union nationale.

Pour leur part, les responsables de la sécurité ont donné des explications complètes sur le travail de leurs services et les derniers développements liés au travail de leur département, selon un communiqué publié lundi par le ministère de l'Intérieur.

En mai dernier, des responsables du ministère de l'Intérieur ont discuté de la possibilité de créer une salle commune d'organes de sécurité pour lutter contre l'immigration illégale et le crime organisé.

Pays à la fois d'accueil et de transit de migrants clandestins, la Libye est prise d'assaut par des vagues de candidat à l'immigration clandestine vers l'Europe au moment où le pays, confronté à l'insécurité et au chaos, peine à y faire face.

Une situation qui place ces migrants à la merci de réseaux de passeurs et de trafiquants qui les exploitent leur faisant courir des risques énormes en organisant des voyages vers l'Europe via la Méditerranée.

Le massacre de Mezda (140 km au sud de Tripoli) jeudi, au cours duquel 30 migrants en majorité du Bengladesh ont été tués et 11 autres blessés dans une opération de vengeance après la mort d'un passeur, illustre la gravité du phénomène de l'immigration clandestine en Libye.

