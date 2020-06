Coronavirus: l'Egypte raccourcit légèrement les heures de couvre-feu à partir de dimanche

01 Juin 2020

Le Caire, Egypte, 1er juin (Infosplusgabon) – L’Egypte a légèrement révisé le couvre-feu nocturne imposé pour une durée allant jusqu'à 5h du matin au lieu de 6h à compter du dimanche 31 mai 2020, a annoncé le ministre d'État à l'Information, Oussama Heikal.

Heikal a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère au Caire sur les derniers développements liés aux efforts du gouvernement pour lutter contre la flambée de la pandémie de coronavirus.

Le port de masques dans les lieux publics devient obligatoire depuis samedi, les contrevenants encourant de lourdes amendes.

Les masques faciaux sont obligatoires pour les travailleurs ou les visiteurs des marchés, des magasins, des banques, ainsi que des institutions gouvernementales ou privées jusqu'à nouvel ordre, selon un décret du Premier ministre Mostafa Madbouly publié dans le courant de mai.

Le décret stipule également que les usagers des transports publics ou privés doivent également porter des masques faciaux.

Ceux qui ne portent pas de masque seront passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 4.000 Livres égyptiennes.

Malgré le renforcement des restrictions de la semaine dernière, l'Egypte a signalé, samedi, 1.367 nouvelles infections à coronavirus, la plus forte augmentation quotidienne à ce jour, ce qui porte le nombre total de cas confirmés à 23.449 depuis la détection du premier cas le 14 février.

La journée de samedi est la troisième journée au cours de laquelle le pays a enregistré un nombre de cas dépassant 1000 infections détectées.

Le nombre total de morts s'élève actuellement à 913 dans tout le pays, après l'annonce de 34 décès samedi.

Le couvre-feu a été introduit pour la première fois en mars dans le cadre d'une série de mesures visant à freiner la propagation du virus et a été prolongé à plusieurs reprises depuis lors. Parmi les autres mesures figurent la suspension du trafic aérien, la fermeture des écoles et des universités, la fermeture des mosquées et des églises et l'interdiction des rassemblements publics.

L'Egypte semble résolue à rouvrir progressivement l'économie pour récupérer les principales sources de devises, notamment à travers le tourisme et les envois de fonds des Egyptiens vivant à l'étranger.

Le pays a indiqué au cours des dernières semaines qu'il cherche à retirer certaines lourdes restrictions introduites ces derniers mois, et a exhorté le public à maintenir l'éloignement social et d'autres mesures préventives lorsque ces changements seront apportés.

Au cours des dernières semaines, l'Egypte a rouvert un certain nombre de services gouvernementaux, notamment l'immatriculation des véhicules, ainsi que certaines audiences.

A partir de lundi, les services administratifs, notamment ceux qui s'occupent de l'état civil, des passeports, de l'émigration et de la nationalité, des permis de travail et le service des investigations criminelles reprendront leurs activités.

A la mi-juin, l'Etat annoncera une reprise progressive de plusieurs activités, notamment celles des clubs sportifs et des centres de jeunesse, tout en appliquant des mesures de précaution contre le virus. La réouverture progressive des lieux de culte est également envisagée.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ART/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon