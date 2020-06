01 Juin 2020

Le Caire, Egypte, 1er juin (Infosplusgabon) - L'Egypte envisage une «reprise progressive» des vols internationaux dans la seconde moitié de juin ou la première moitié de juillet, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Nader Saad.

Saad a indiqué dans un communiqué de presse publié au Caire, en Egypte, que le comité de crise du coronavirus tiendra une réunion la semaine prochaine sur les mesures appliquées au cours de la pandémie et discutera de la reprise des vols internationaux.

« La reprise progressive des vols internationaux pourrait avoir lieu au cours de la seconde moitié de juin ou de la première moitié de juillet », a-t-il affirmé.

Il a noté que plusieurs transporteurs aériens internationaux se sont déclarés prêts à reprendre leurs vols vers l'Egypte en juillet prochain, d'autant plus qu'ils "prédisent que l'Egypte fait partie des Etats qui ouvriront progressivement leur espace aérien".

Le gouvernement travaille sur la mise en œuvre de mesures préventives à l'intérieur des aéroports égyptiens, y compris des mesures appliquées à bord des avions ou dans les halls de départ ou d'arrivée, a-t-il ajouté.

« De telles mesures ont été mises en œuvre durant la phase pilote sur les vols intérieurs", a-t-il déclaré.

Les déclarations du porte-parole du Cabinet interviennent quelques semaines après que l'Egypte a annoncé que la suspension des vols internationaux dans tous les aéroports égyptiens se poursuivra "jusqu'à nouvel ordre", dans un décret du Premier ministre, Mostafa Madbouly, détaillant les mesures anti-coronavirus que le pays a prises après l'Aïd el-Fitr.

L'Egypte maintient principalement son espace aérien ouvert au fret et aux vols intérieurs, pendant la suspension des vols internationaux, qui est en place depuis la mi-mars.

L'Egypte ne fait qu'effectuer des vols pour rapatrier ses citoyens de l'étranger et en a ramené chez eux au moins 12.000 jusqu'à présent.

Des vols limités ont été opérés vers quelques destinations internationales, EgyptAir annonçant un vol spécial vers Francfort le 5 juin.

L'Egypte semble résolue à rouvrir progressivement son économie pour récupérer les principales sources de devises fortement touchées par la pandémie, notamment le tourisme et les envois de fonds des Egyptiens vivant à l'étranger.

Le secteur de l'aviation a subi des pertes chiffrées à des milliards au cours de la suspension imposée, avec des pertes estimées à plus de 2,25 milliards de livres égyptiennes (environ 142,1 millions de dollars américains), selon les déclarations du Premier ministre Madbouly en mars dernier.

Les pertes ont poussé les compagnies aériennes privées et nationales à solliciter une aide gouvernementale pour survivre à la crise.

En avril dernier, les compagnies aériennes privées égyptiennes ont appelé le ministère de l'Aviation à intervenir pour arrêter l'hémorragie causée par les pertes subies à cause de la pandémie de coronavirus, alors que celle-ci continue de faire des ravages dans les secteurs vitaux du pays.

L'Egypte a déclaré, en mai, qu'elle accordera un prêt de 2 milliards de livres égyptiennes (126,3 millions de dollars) au transporteur aérien national, EgyptAir, pour faire face aux répercussions de la pandémie.

L'impact économique de la crise des coronavirus a poussé l'Egypte à solliciter un fonds d'urgence de plus de 5 milliards de dollars américains auprès du Fonds monétaire international via un accord de confirmation, après avoir reçu 2,772 milliards de dollars US du Fonds dans le cadre de l'Instrument de financement rapide (IFR) pour répondre aux besoins urgents de sa balance des paiements.

