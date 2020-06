Fayez al-Sarraj et Jean-Yves Le Drian discutent de la nécessité d'un arrêt rapide des hostilités à Tripoli

01 Juin 2020

Tripoli, Libye, 1er juin (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale libyen, Fayez al-Sarraj, a convenu dimanche, au cours d'un entretien téléphonique avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, "de la nécessité de travailler pour arrêter rapidement les hostilités à Tripoli".

Un communiqué publié par le Conseil présidentiel, a précisé que MM. al-Sarraj et Le Drian ont souligné aussi "la nécessité de l'activation des résultats de la Conférence de Berlin qui a eu lieu au début de l'année sur le soutien de la voie politique, économique et militaire, en plus de la nécessité de mettre fin aux interventions étrangères en Libye et de travailler à la construction d'un État civil et démocratique".

Pour sa part, le ministère français des Affaires étrangères a indiqué, dans un communiqué, que Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a eu aujourd’hui un entretien avec le président du Conseil présidentiel libyen, Fayez al-Sarraj, "portant sur la nécessité de travailler à une cessation rapide des hostilités, de relancer le processus politique dans le cadre fixé par la Conférence de Berlin du début de l’année, et de mettre un terme à l’ensemble des ingérences étrangères en Libye".

Le chef de la diplomatie française a souligné "la nécessité d’une reprise immédiate des négociations dans le cadre du Comité 5+5 en vue d’obtenir la conclusion rapide d’un cessez-le-feu entre les parties libyennes, sur la base de l’accord préparé le 23 février sous l’égide des Nations unies".

FIN/ INFOSPLUSGABON/ART/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon