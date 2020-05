La France appelée à soutenir l'appel de l'OMS pour que le futur vaccin contre le covid-19 soit un bien public

31 Mai 2020

Paris, France, 31 mai (Infosplusgabon) – L’ONG Oxfam a appelé la France à se joindre l'appel lancé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) aux gouvernements pour qu'ils soutiennent un programme volontaire de partage des données d'essais et des brevets relatifs aux vaccins et traitements pour le coronavirus.

« Il est regrettable que la France ne se soit pas jointe aux premiers signataires de l'initiative alors qu'elle est la concrétisation de sa récente mobilisation pour faire du futur vaccin un bien public mondial. Nous appelons la France à rejoindre, sans plus attendre, l'initiative pour être en cohérence avec ses récentes prises de position », a déclaré vendredi l’organisation internationale.

Oxfam a dénoncé la tentative de l'industrie pharmaceutique de torpiller l'initiative de l'OMS estimant que cela suggère qu'elle se soucie davantage de ses profits que de la santé des gens, précisant que « le développement des vaccins est financé par des fonds publics et les grandes sociétés pharmaceutiques ne doivent pas être autorisées à le traiter comme un bien privé ».

Pour l’organisation, le moyen le plus rapide de faire vacciner chaque individu, dans chaque pays, est que chaque entreprise et organisation impliquée dans la recherche et le développement partage son savoir-faire, ses données et ses brevets.

« Les gouvernements doivent soutenir l'appel de l'OMS et subordonner le financement public au partage de la recherche et des brevets. Nous ne pouvons pas continuer comme si de rien n'était alors que des vies et des moyens de subsistance sont perdus et les économies s'effondrent », a conclu Oxfam.

Plus de 140 dirigeants mondiaux, anciens dirigeants et économistes, dont le président sud-africain et président de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, le président sénégalais, Macky Sall, le président ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ont signé une lettre ouverte appelant tous les gouvernements à s'unir derrière un vaccin populaire contre le coronavirus.

L’appel de l’OMS, lancé vendredi dernier avec le soutien d'un certain nombre de pays sur initiative du président Carlos Alvarado Quesada du Costa Rica, repose sur une action de solidarité adressée aux États membres, aux universités, aux entreprises, aux instituts de recherche et aux agences de coopération, sur la base de la responsabilité sociale mondiale, sur une base volontaire, en promouvant des licences volontaires non exclusives plus globales.

« Nous devons libérer toute la puissance de la science, sans réserve ni restrictions, pour proposer des innovations qui sont évolutives, utilisables et profitent à tout le monde, partout, en même temps. Les modèles de marché traditionnels ne fourniront pas à l'échelle nécessaire pour couvrir le monde entier. La solidarité au sein des pays et entre les pays et le secteur privé est essentielle si nous voulons surmonter ces moments difficiles », a déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La plate-forme mettra en commun les données, les connaissances et la propriété intellectuelle des produits de santé COVID-19 existants ou nouveaux pour fournir des « biens publics mondiaux » à tous et à tous les pays. Grâce au partage ouvert de la science et des données, de nombreuses entreprises pourront accéder aux informations dont elles ont besoin pour produire les technologies, augmentant ainsi la disponibilité dans le monde entier, réduisant les coûts et augmentant l'accès.

