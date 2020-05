110 nouveaux cas de coronavirus enregistrés ce dimanche au Sénégal

31 Mai 2020

Dakar, Sénégal, 31 mai (Infosplusgabon) - Le Sénégal a enregistré ce dimanche 110 nouveaux cas de coronavirus et 40 nouvelles guérisons, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action sociale lors de son briefing quotidien.

Selon le ministère, sur 1024 tests réalisés, 110 sont revenus positifs au coronavirus, soit 98 cas contacts et 12 cas issus de la transmission communautaire.

Par contre, 40 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris, a indiqué le ministère de la Santé, rappelant que depuis l'apparition du virus au Sénégal, 3645 cas ont été enregistrés, 1801 guéris, 42 décès, 01 évacué et finalement décédé et 1801 sous traitement dont 14 cas graves pris en charge dans les services de réanimation.

