Le Conseil d'Etat en Libye condamne le meurtre de 30 migrants clandestins

31 Mai 2020

Tripoli, Libye, 31 mai (Infosplusgabon) - Le Haut Conseil de l'État en Libye, a condamné, "dans les termes les plus fermes, le meurtre de 30 migrants illégaux dans la ville de Mezda (sud de Tripoli) ces derniers jours, la plupart originaires du Bangladesh.

Dans un communiqué publié samedi soir, le Haut Conseil d'Etat, une assemblée consultative, a affirmé qu'il a suivi "avec un très grand regret l'incendie qui a entraîné la mort de 30 migrants illégaux de nationalités différentes, la plupart originaires du Bangladesh, et blessé d'autres personnes".

La même source a expliqué que "le crime montre l'ampleur de criminalité des auteurs et l'étendue de l'activité de ces groupes qui sont impliqués dans le trafic des être humains et l'exploitation de leurs souffrances humaines à la lumière des circonstances que le pays traverse depuis la déclaration de la guerre de Tripoli, qui fournit le climat approprié pour de tels actes".

Le Haut Conseil d'Etat a appelé "les organes officiels compétents à prendre les précautions nécessaires, à accélérer les poursuites contre les auteurs et à les traduire en justice".

Jeudi, le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union national a annoncé le meurtre de 30 migrants illégaux, dont 26 Bangladais et 4 Africains, et 11 autres blessés à Mezda, lors d'une opération de "vengeance" intervenue "en réponse au meurtre d'un citoyen résidant dans la région, et suspecté d'implication dans la traite des êtres humains".

Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale a qualifié de "massacre odieux" l'acte qui a eu lieu dans la ville de Mezda, assurant que c'est "un acte individuel lâche qui est sanctionné par la charia et la loi".

Il a promis d'œuvrer avec les services compétents pour traduire les auteurs afin qu'ils soient châtiés pour leurs crimes.

L'incident a également soulevé un tollé notamment au niveau international et de la part plusieurs pays et organisations, dont la mission de l'Union européenne et les chefs des missions diplomatiques des États membres de l'Union européenne ainsi que l'ambassadeur des États-unis en Libye, Richard Norland, qui ont tous condamné l'incident.

