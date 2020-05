L'UE condamne le meurtre de trente migrants en Libye

31 Mai 2020

Tripoli, Libye, 31 mai (Infosplusgabon) - La délégation de l'Union européenne (UE) en Libye et les chefs des missions diplomatiques des pays membres de l'UE ont condamné le meurtre d'une trentaine de migrants victimes de la traite, pour la plupart des citoyens du Bangladesh à Mezda (140 km sud de Tripoli), tout en saluant les instructions des autorités libyennes d'ouvrir une enquête sur un "crime horrible" et s'attendant à ce que les auteurs soient traduits en justice.

Un communiqué publié samedi par la Mission de l'Union européenne réaffirme "l'engagement de la mission, ainsi que des chefs des missions diplomatiques des États membres de l'Union européenne, de continuer à soutenir les autorités libyennes dans le renforcement de leurs capacités dans le domaine de l'Etat de droit afin de leur permettre d'affronter les réseaux criminels tels que ceux responsables de ce crime".

Les chefs des missions diplomatiques européennes en Libye ont également exprimé "leurs condoléances aux familles des victimes", souhaitant le prompt rétablissement des blessés", soulignant "leur soutien accrue aux communautés libyennes touchées par la traite et le trafic de migrants".

Ils ont exprimé, par ailleurs, leur préoccupation face à l'augmentation du nombre de victimes civiles en Libye au cours des dernières semaines.

"Le conflit en cours continue de faire de lourdes pertes parmi les groupes les plus vulnérables, en particulier les Libyens déplacés à l'intérieur du pays, ainsi que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile", a précisé le communiqué, soulignant "la nécessité pour la Libye d'une solution politique pacifique au conflit en cours pour mettre fin aux souffrances et aux pertes en vies humaines".

On rappelle que 30 migrants clandestins, en majorité du Bengladesh, ont été tués et 11 autres blessés, jeudi à Mezda, au sud de Tripoli, dans un acte de vengeance d'une famille libyenne pour la mort de son fils, un passeur de 30 ans, tué par des migrants dans des circonstances non élucidées.

Le ministère libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale a condamné, vendredi, ce qu'il a qualifié de "massacre odieux contre des migrants", promettant de coordonner avec les services compétents pour traduire les auteurs devant la justice.

Dans un communiqué, le ministre s'est engagé à coordonner avec les pays des victimes à ce sujet.

FIN/ INFOSPLUSGABON/UUU/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon