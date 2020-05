"Servir la paix au Mali est une fierté", déclare Chahra Ayachi, un officier de l’armée tunisienne

31 Mai 2020

Tunis, Tunisie, 31 mai (Infosplusgabon)-A l’occasion de la Journée internationale des Casques bleus des Nations unies célébrée le 29 mai de chaque année, la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma) a publié sur son site officiel un portrait de l’officier de l’armée tunisienne Chahra Ayachi.

La journée internationale de 2020 met en lumière le rôle des femmes sous le thème "Les femmes dans le maintien de la paix : une clef pour la paix".

"En tant qu’officier de communication, je dois veiller à sélectionner et suggérer la matière sur laquelle la Force de la MINUSMA doit communiquer sur les réseaux sociaux". C’est cette responsabilité qui incombe au capitaine Chahra Ayachi, femme tunisienne de 34 ans et l’un des 12 000 Casques bleus de l’ONU au Mali.

Etre officier dans les rangs des Casques bleus représente pour elle une tâche exaltante. "Cela m’apporte beaucoup sur le plan personnel. Je suis fière et je me réjouis de servir une cause noble : celle de la paix", explique la diplômée de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr (France).

L’officier de communication avoue apprécier "travailler dans un cadre international et dans un pays comme le Mali". Chahra confie d’ailleurs à cet effet "aimer découvrir le peuple et la culture malienne".

Son point de vue sur l’apport des femmes dans le maintien de la paix est sans équivoque : "Chaque femme est combattante dans son domaine, elle incarne beaucoup de valeurs qui contribuent d’une façon singulière et significative à l’édifice de la paix dans le monde". En tant que femme ajoute-t-elle, "notre présence ne doit pas se résumer à des chiffres. Les femmes doivent être impliquées, être à la hauteur de leurs responsabilités, ce sont les choses qui permettront d’atteindre l’égalité réelle et d’en voir les résultats sur le terrain".

La Journée internationale des Casques bleus de l’ONU rend hommage au personnel civil, policier et militaire pour sa contribution inestimable au travail de l’ONU. Elle constitue aussi l’occasion d’honorer la mémoire de plus de 3900 Casques bleus qui ont perdu la vie en servant sous la bannière des Nations unies depuis 1948 dont 102 hommes et femmes en 2019.

La journée est célébrée au Siège de l’ONU, à New York, au cours de laquelle le secrétaire général déposera une gerbe à la mémoire de tous les Casques bleus qui ont perdu la vie sous le drapeau de l’ONU durant les sept décennies passées. Au programme figure l'attribution de la médaille Dag Hammarskjêld à titre posthume aux Casques bleus tombés au champ d’honneur en 2019.

Le prix de la Lauréate de la promotion de l’Egalité de genre dans le maintien de la paix devait être attribué au cours d’une visio-conférence

