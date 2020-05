Le Nigeria prolonge le contrat de l’entraîneur Rohr à la tête de l'équipe nationale

31 Mai 2020

Le Caire, Égypte, 31 mai (Infosplusgabon) - La Fédération nigériane de football (Nigeria Football Federation, NFF) a annoncé une prolongation de deux ans du contrat de Gernot Rohr au poste d’entraîneur des Super Eagles, ce qui signifie qu’il restera aux commandes jusqu'à la fin de la Coupe du monde de la FIFA 2022 qui se tiendra au Qatar.

La décision a été annoncée par le président de la NFF, Amaju Pinnick, qui a confirmé que les deux parties "ont bouclé toutes les discussions relatives au contrat".

Pinnick a déclaré que les priorités pour l'entraîneur comprenaient la qualification du Nigeria à la Coupe du monde 2022 au Qatar ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations 2021 (CAN) qui se tiendra au Cameroun.

"Nous pouvons maintenant nous concentrer sur la qualification pour la Coupe du monde de la FIFA et la victoire à la Coupe d’Afrique des Nations", a expliqué M. Pinnick.

"En vérité, ce sont des conditions sacro-saintes et l'entraîneur Rohr en est conscient.

Rohr est en charge des Super Eagles depuis 2016 et son arrivée a coïncidé avec la qualification de l'équipe pour la Coupe du monde de la FIFA Russie 2018 et la qualification à la CAN 2019, où le Nigeria s'est classé troisième après avoir manqué les deux éditions de 2015 et 2017.

"Nous ferons de notre mieux", a déclaré M. Rohr à propos de son nouveau mandat avec les Super Eagles.

"Nous voulons continuer à progresser mais l'ambition doit être basée sur l'humilité car il y a beaucoup de travail à faire".

Les Super Eagles ont joué 41 matches sous sa direction avec 21 victoires, 10 nuls et 10 défaites.

