Le Mali a enregistré ce dimanche 15 nouveaux cas de Covid-19

31 Mai 2020

Bamako, Mali, 31 mai (Infosplusgabon) - Le Mali a enregistré au cours des dernières vingt quatre heures 15 nouveaux cas de Covid-19, 20 patients guéris et 1 décès, selon le ministère malien en charge de la Santé.

Les nouveaux cas sont recensés dans le district de Bamako (5 cas), dans les régions de Tombouctou et Gao 4 cas chacune et dans les régions de Koulikoro et Mopti 1 cas chacune.

Au total, le pays a enregistré à ce jour 2519 cas dont 77 décès et 716 patients guéris de la maladie .

