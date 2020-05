Coronavirus: Les CDC Afrique déploient 28 intervenants de première ligne au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali et au Niger

31 Mai 2020

Addis-Abeba, Ethiopie, 31 mai (Infosplusgabon) - Pour la première fois, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont déployé avec succès 28 intervenants de première ligne de la République démocratique du Congo (RDC) au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali et au Niger via l'activation de la capacité aérienne internationale de l'Union africaine.

Selon le site Web de l'UA, cette opération a été menée en collaboration avec la Division des opérations du Département de la paix et de la sécurité de l'Union africaine (DPS).

Cette opération est conforme à l'article 6 du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité (COPS), qui prévoit, parmi les fonctions essentielles du Conseil, l'action humanitaire et la gestion des catastrophes.

Selon le site web de l’UA, le 9 mars 2020, le COPS a publié le communiqué numéro 915 sur la situation de la nouvelle pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et a appelé les Etats membres de l'Union africaine à soutenir et à permettre au CDC Afrique de poursuivre sa riposte au COVID-19 sur le continent.

"Le 22 février 2020, une réunion d'urgence des ministres africains de la santé s'est tenue à Addis-Abeba, qui a conduit à l'approbation de la stratégie continentale africaine conjointe pour la COVID-19 et à la création du Groupe de travail africain sur le nouveau coronavirus (AFTCOR) », a-t-il poursuivi.

« La stratégie commune est fondée sur la nécessité de coordonner, de communiquer, de collaborer et de communiquer entre les Etats membres dans le cadre de leur préparation et de leur réponse éventuelle au COVID-19, notamment à travers la dépistage et le contrôle transfrontaliers.

"Les ministres ont appelé la Commission de l'Union africaine, les donateurs et les partenaires à soutenir la coordination des pays africains dans leurs efforts de préparation et de réponse à la COVID-19.

"La Force africaine en attente a donc activé la capacité aérienne internationale de l’Union africaine dans le cadre des efforts visant à soutenir la mise en œuvre de la stratégie continentale africaine conjointe pour la COVID-19."

Il a indiqué que le DPS a communiqué avec plusieurs Etats membres pour qu’ils fournissent des avions militaires à l'appui de l'opération, plusieurs Etats membres ont manifesté leur intérêt et le gouvernement du Cameroun a été choisi pour soutenir cette première mission dans le cadre de la Force africaine en attente.

« Nous apprécions la collaboration remarquable des gouvernements de la RDC et du Cameroun pour faciliter cette mission en étroite coopération et collaboration avec plusieurs pays africains qui ont accordé une approbation exceptionnelle, ouvert leurs espaces aériens et créé un couloir humanitaire pour permettre le passage des avions », a-t-il ajouté.

"Il s'agit d'une mission historique, car elle a été mise en œuvre le 25 mai 2020, date de naissance de l'Organisation pour l'unité africaine (Union africaine), aujourd'hui appelée Journée mondiale de l'Afrique. Cette mission complexe démontre la solidarité africaine, s'appuie sur les capacités existantes sur le continent, et montre comment les Africains coopèrent pour se soutenir mutuellement dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. "

Selon des sources officielles, depuis février 2020, le CDC Afrique déploie des experts pour soutenir la réponse au COVID-19 à son siège et dans certains Etats membres.

Les CDC Afrique et le DPS continueront à coordonner, coopérer et collaborer pour soutenir les efforts de réponse à la COVID-19 sur le continent, ont ajouté ces sources.

