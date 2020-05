25 civils tués samedi dans une attaque dans l'est du Burkina Faso (officiel)

31 Mai 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 31 mai (Infosplusgabon) - Au moins 25 civils ont été tués samedi dans une attaque contre le marché de bétail de Kompiembiga, localité située dans l'est du Burkina Faso, a indiqué dimanche le gouverneur de la région le Colonel Saidou T.P Sanou dans un communiqué.

Dans la journée du samedi 30 mai vers 13 heures, un groupe de terroristes a attaqué le marché de bétail de Kompiembiga, village situé à 15 km de Pama sur l'axe Fada-Pama dans l'est du pays.

"Le bilan provisoire de cette tuerie serait de 25 morts et plusieurs blessés", indique le gouverneur dans le communiqué.

"Cette nième attaque perpétrée par les ennemis du peuple vient, une fois de plus, rappeler la nécessité d'une franche collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations afin de vaincre ensemble l'hydre terroriste", a-t-il ajouté.

Il a condamné "fermement cette attaque lâche et barbare et assuré la population qu'une mission de ratissage est en cours".

Vendredi, 15 commerçants ont été tués dans l'attaque de leur convoi dans le nord du pays.

Jeudi, l'armée burkinabè a affirmé avoir tué dix terroristes présumés dans le nord-ouest.

Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés.

