Les quotidiens rwandais se concentrent sur la pandémie de Covid-19 et la réouverture de la frontière entre le Rwanda et la RDC

31 Mai 2020

Kigali, Rwanda, 31 mai (Infosplusgabon) - Cette semaine, les journaux rwandais ont largement couvert les mesures en cours pour assouplir le confinement suite à la pandémie de COVID-19 qui sévit dans le pays.

Les journaux ont également mis l'accent sur les interventions actuelles du gouvernement pour fournir une aide d'urgence à des milliers de travailleurs occasionnels dont les emplois ont été suspendus en raison de la COVID-19. Sous le titre, '60 Rwandais perdent leurs moyens de subsistance à cause du confinement après la COVID 19 et ont besoin d'une aide urgente ', le quotidien privé ' The Chronicles ' indique que la situation est si grave que les personnes considérées comme appartenant à la classe moyenne ont également besoin d'aide, après avoir tout perdu pendant le confinement qui se déroule depuis le 14 mars.

Le quotidien souligne que dans le cadre du plan politique actuel pour faire face à l'impact du confinement local et mondial, le gouvernement prévoit de continuer à distribuer de la nourriture, à générer des emplois et à effectuer des transferts monétaires directs.

Le gouvernement prévoit également de réduire les impôts, en espérant que le coût des opérations commerciales réduira et encouragera peut-être l'investissement.

Sur la base des données partagées par le DFID, l'agence de développement international du gouvernement britannique, le journal a rapporté que le nombre de nécessiteux au Rwanda est stupéfiant.

Selon une étude du DFID, le confinement réduira de près de 100% les revenus / la consommation des groupes les plus touchés. Cela concerne 60% de la population (dans les zones urbaines et rurales), ce qui signifie qu'au moins 7 millions de Rwandais sur 12 millions sont touchés.

L'analyse suggère que les groupes les plus touchés ne sont pas entièrement les mêmes que ceux qui souffrent de pauvreté extrême ou chronique; ceux qui dépendent du travail salarié occasionnel et des entreprises domestiques pour une grande partie de leurs revenus seront les plus touchés.

Les travailleurs les plus touchés par le confinement sont les professions telles que la couture, la menuiserie, les barbiers et les coiffeurs, le tricotage, l'électricité, l’hôtellerie, le tourisme, la plomberie, la soudure, les agriculteurs ordinaires, les petits commerçants, les guérisseurs traditionnels.

La "KT Press '', une entreprise semi-privée, rapporte que c'est finalement un soulagement pour les Rwandais qui étaient bloqués aux Emirats arabes unis (EAU) et qui ne pouvaient pas rentrer chez eux depuis mars après l'arrêt des activités et l'annulation des vols en raison du coronavirus.

Sous le titre "Soulagement après que les Rwandais des EAU sont rapatriés chez eux '', le journal souligne que la majorité des rapatriés étaient des étudiants ou des employés vivant à Dubaï et dans d'autres villes des EAU, mais qui ont été bloqués après que toutes les activités aient été interrompues.

L'un des rapatriés, identifié sous le nom de Deo Niyonkuru et qui séjournait aux EAU avant l'épidémie de COVID-19, a déclaré au journal qu'il était soulagé de pouvoir enfin rentrer chez lui après plus de deux mois de blocage au Moyen-Orient.

Le vol d'évacuation était prévu pour le 16 mai mais il a été reporté au 29 mai car il n'y avait pas assez de passagers. Niyonkuru a déclaré avoir payé 422 Dollars US pour le billet aller simple, mais que normalement le billet aller-retour coûte 353 Dollars US, a indiqué le journal.

L’ambassadeur du Rwanda aux Emirats arabes unis, Emmanuel Hategeka, a déclaré à KT Press que les citoyens de retour au pays avaient été testés et que toutes les précautions nécessaires avaient été prises pour s’assurer qu’ils soient isolés afin d’éviter tout risque.

Par ailleurs, 'The New Times' a noté que le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC) ont accepté de rouvrir leur frontière commune malgré la persistance de la Covid-19. Le quotidien a indiqué que de hauts responsables rwandais et leurs homologues de la RDC ont convenu jeudi d'un ensemble de mécanismes pour relancer le commerce transfrontalier malgré la pandémie.

Le but de la réunion était de formuler des propositions d'engagements politiques de haut niveau destinés à guider le renforcement de la coopération transfrontalière dans la surveillance de la pandémie de Covid-19 et son implication pour le commerce transfrontalier conformément à des mesures spécifiques prises par l'un ou l'autre des pays, selon le journal.

