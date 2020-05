28 nouveaux cas confirmés de coronavirus enregistrés au Burkina Faso

31 Mai 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 31 mai (Infosplusgabon) - Le Burkina Faso a enregistré dimanche, 28 nouveaux cas confirmés de la maladie à Coronavirus portant à 881 le nombre total de cas positifs depuis le 9 mars, a-t-on appris de source officielle.

Sur 242 échantillons analysés, 28 nouveaux cas confirmés dont 27 importés et 01 à transmission communautaire (Ouagadougou), ont été enregistrés, selon un communiqué du service d'information du gouvernement (SIG). Par ailleurs, six guérisons, portant à 735, le total des guérisons, zéro décès, total des décès 53 et 93 patients sous traitement ont été notifiés.

Parmi les 881 cas confirmés depuis le début de la pandémie le 9 mars au Burkina Faso, figurent 322 femmes et 559 hommes.

