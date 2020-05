Cinq morts et onze blessés dans la chute d'obus contre différents quartiers à Tripoli

31 Mai 2020

Tripoli, Libye, 31 mai (Infosplusgabon) - Au moins cinq personnes ont péri et 12 autres blessées dans la chute d'obus, ce dimanche sur différents quartiers résidentiels à Tripoli, ont annoncé des sources hospitalière et du ministère de la santé, illustrant la poursuite de l'escalade militaire dans la capitale libyenne dont les cils en sont les principales victimes.

Un porte-parole des services des secours et de l'urgence, Oussama Ali, a affirmé que 4 citoyens ont été tués par des obus ciblant la zone de Souk Thlat et un autre dans Tarik al-Gharbi à Tripoli, notant que parmi les blessés se trouve un homme grièvement blessé et une femme légèrement blessée qui ont regagné les domiciles de leurs proches après avoir reçu les premiers soins à l'hôpital.

De son côté, le porte-parole du ministère de la Santé du gouvernement d'union nationale, Amin al-Hachemi, a ajouté que les bombardements ont été causés par des roquettes Grad et ont fait 5 morts et 12 autres blessés, dont des femmes et des enfants, soulignant qu'il y a eu des "amputations" des blessés à l'hôpital d'Abou Slim et à la Tarik al-Zawiya et au Centre médical de Tripoli où ils ont été évacués pour traitement.

L'escalade militaire s'est intensifiée ces derniers jours à Tripoli avec la multiplication des tirs d'obus contre les quartiers résidentiels de la ville faisant des morts e des blessés parmi les civils.

