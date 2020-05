L'Italie préoccupée par le flux des armes, considéré comme le principal facteur d'aggravation du conflit en Libye

30 Mai 2020

Tripoli, Libye,30 mai (Infosplusgabon) - Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a exprimé samedi, la préoccupation de son pays concernant "la poursuite par des parties extérieures de l'envoi d'armes en Libye", estimant que "c'est une escalade qui contribue à alimenter le conflit, prolonge les souffrances du peuple libyen et constitue une menace pour les voisins de la Libye et la sécurité européenne" .

Cette position est intervenue lors d'un entretien téléphonique entre M. Conte et le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale en Libye, Fayez al-Sarraj, au cours duquel le Premier ministre italien a souligné "la nécessité de reprendre la voie politique, conformément aux décisions du Conseil de sécurité et de la Conférence de Berlin", selon un communiqué publié au bureau des médias du président du Conseil présidentiel.

Le responsable italien a ajouté que la détermination de l'avenir de la Libye "devrait être entre les mains des Libyens seuls et non entre des mains extérieures", saluant "le désir du gouvernement de l'Accord national de trouver une solution politique à la crise libyenne".

Il a souligné aussi "l'importance d'accélérer la nomination d'un nouvel envoyé des Nations Unies en Libye", mettant en exergue "la nécessité de restaurer la production pétrolière libyenne, car elle représente la richesse de tous les Libyens et leur principale source de revenus".

Pour sa part, M. Al-Sarraj a affirmé que "la solution politique est ce que le gouvernement d'union nationale vise une fois l'agression vaincue", soulignant que "le flux d'armes vers la partie de l'agresseur n'a pas cessé, mais a plutôt augmenté au bout du compte".

Il a considéré les "pays soutenant la partie adverse en lui fournissant des armes comme un encouragement à poursuivre l'agression", selon le communiqué.

Le président du Conseil présidentiel a également appelé "l'Italie à l'aide pour la détection et le déminage", soulignant que "la pose de mines dans les zones résidentielles a causé la mort d'un certain nombre de citoyens qui étaient revenus inspecter leurs maisons".

Les deux responsables ont également échangé lors de leur conversation téléphonique leurs points de vue sur l'opération maritime européenne IRINI pour mettre en œuvre l'embargo sur les armes en Libye a ajouté la même source, qui ajoute que M. Conte a souligné que l'opération était "impartiale et attachée à ses tâches en toute neutralité", tandis que M. Al-Sarraj a renouvelé "la position du gouvernement d'union nationale selon laquelle l'opération devrait être intégrée pour englober la terre, l'air et la mer pour être efficace".

Les deux parties ont également discuté de la question de l'immigration clandestine et du développement de mécanismes de coordination à ce sujet entre les autorités compétentes des deux pays, selon le communiqué qui précise que, dans ce contexte, M. al-Sarraj a appelé à fournir "un véritable soutien aux gardes-côtes libyens pour qu'ils continuent à jouer un rôle efficace dans le sauvetage des migrants".

Au cours de l'entretien, MM. al-Sarraj et Conte ont souligné l'importance de la coordination et de la consultation entre les deux pays, se félicitant des résultats positifs obtenus face à la crise de la pandémie du coronavirus et de l'importance d'une coopération continue entre la Libye et l'Italie pour faire face à ses répercussions.

Ils ont échangé des invitations de visite dont les dates seront fixées lultérieurement.

FIN/ INFOSPLUSGABON/LMP/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon