Coronavirus : Le nombre de cas au Ghana passe désormais à 7.768 avec 2.540 guérisons

30 Mai 2020

Accra, Ghana, 30 mai (Infosplusgabon) - Le nombre de cas positifs de coronavirus au Ghana a augmenté de 152, passant ainsi à 7 768, a annoncé samedi, les services de santé ghanéens (GHS).

Le nombre de personnes guéries a connu une augmentation de 128, s’élevant donc à 2 540, tandis qu'un autre patient est décédé, portant le nombre de décès à 35.

Le Président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo devrait annoncer dimanche, l'assouplissement des restrictions qui incluent actuellement l'interdiction des rassemblements publics, la fermeture des écoles et des lieux de culte, les enterrements privés limités à 25 personnes et la fermeture des frontières.

Cependant, Alex Segbefia, ancien ministre de la Santé et membre de l'équipe d'intervention technique COVID-19 du Congrès national démocrate de l'opposition, s'est dit préoccupé par l'assouplissement imminent des restrictions.

Il a déclaré que bien que le pays ait enregistré un nombre relativement faible de décès et un nombre important de guérisons ces derniers temps, cela ne devrait pas encourager le président à assouplir les restrictions, car cette situation pourrait déclencher une nouvelle augmentation de la propagation du virus.

« Certains d'entre nous estiment que c’est encore un peu prématuré et que nous devrions observer le virus un peu plus longtemps parce que personne ne sait beaucoup de choses sur le virus. Ce qui est clair, c’est que parfois, il semble s’éloigner et il revient à la charge par la suite", a-t-il affirmé.

