Coronavirus : Une "plateforme unique" pour partager la recherche sur la Covid-19 lancée

Écrit par Antoine Lawson | 30 Mai 2020

Genève, Suisse,30 mai (Infosplusgabon) - Trente pays et de nombreux partenaires internationaux ont insisté sur la nécessité de rendre les diagnostics, les thérapies et autres technologies développées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, disponibles pour tous et partout dans le monde.

Ils se sont engagés à soutenir le Pool d'accès aux technologies COVID-19 (C-TAP), une plateforme "unique" pour le partage ouvert des connaissances scientifiques, des données et de la propriété intellectuelle sur les outils de lutte contre la Covid-19.

"Les outils de prévention, de détection et de traitement de la Covid-19 sont des biens publics mondiaux qui doivent être accessibles à tous", a déclaré, vendredi, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à l'occasion du lancement virtuel de C-TAP.

C-TAP complète le projet ACT Accelerator, lancé le mois dernier pour accélérer le développement, la production et la distribution équitables de vaccins, de diagnostics et de traitements. Cette initiative a été proposée pour la première fois en mars par le président Carlos Alvarado du Costa Rica.

"La promesse d'un accès aux outils de soins de santé sûrs, efficaces et abordables, tels que les traitements et les vaccins, doit guider nos actions, et nous permettra de surmonter une crise qui laisse derrière elle tant de souffrances dans les communautés à travers le monde", a-t-il dit.

"Néanmoins, il serait vain d'accomplir ces innovations technologiques extraordinaires si nous ne pouvons pas garantir un accès abordable à ces technologies".

L'OMS a présenté le C-TAP comme "un guichet unique" qui sera volontaire et basé sur le principe de solidarité.

L'initiative suit l'exemple des propositions de brevets pour le traitement du VIH et de l'hépatite C.

Le C-TAP a cinq priorités, commençant par la diffusion de la recherche sur le séquençage des gènes, la publication de tous les résultats des essais cliniques. Elle tend à encourager les gouvernements et les bailleurs de fonds à inclure des clauses de distribution et de publication dans les contrats avec les pharmaciens.

L'initiative entend également favoriser l'octroi de licences pour les traitements et les vaccins aux petits et grands producteurs.

Elle ambitionne également de mettre en avant des modèles d'innovation ouverte et de transfert de technologie.

