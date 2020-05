Le gouvernement burkinabè condamne l'attaque qui a fait 15 morts dans le Nord du pays

30 Mai 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 30 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement burkinabè a condamné samedi, l'attaque qui a fait 15 morts vendredi, dans le Nord du pays.

Un convoi de commerçants venant de Titao et se rendant à Sollé, dans la Province du Loroum (Nord), a été attaqué par des groupes armés présumés terroristes entre les localités de Dougouma et de Ingané, indique le communiqué du gouvernement.

Selon un bilan provisoire, cette attaque a fait quinze morts, des blessés, des personnes portées disparues et d'importantes pertes matérielles, selon le communiqué.

Des renforts militaires ont été déployés et des opérations de ratissage sont en cours, souligne le gouvernement, qui présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

"Cette attaque lâche, dirigée contre des populations civiles, notamment des femmes et des enfants, fait écho aux importants efforts de sécurisation entrepris par les Forces de défense et de Sécurité sur toute l'étendue du territoire national", précise le porte-parole du gouvernement, Remis Dandjinou.

Le gouvernement burkinabè a invité "les populations à se conformer aux consignes de sécurité et à collaborer pleinement avec les Forces de défense et de sécurité".

