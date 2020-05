Le coordonnateur humanitaire de l'ONU appelle à traduire en justice les meurtriers de 30 migrants en Libye

Tripoli, Libye, 30 mai (Infosplusgabon) - Le Coordonnateur des Affaires humanitaires de l'ONU en Libye, Yacoub El Hillo, a dénoncé les tirs contre des migrants clandestins ayant tué 30 parmi eux, en blessant 11 autres, et appelé à ne pas accorder l'impunité aux auteurs qui doivent être traduits en justice pour répondre de leurs actes.

On rappelle que 30 migrants clandestins, en majorité du Bengladesh, ont été tués et 11 autres blessés, jeudi à Mezda, au sud de Tripoli, dans un acte de vengeance d'une famille libyenne pour la mort de son fils, un passeur de 30 ans, tué par des migrants dans des circonstances non élucidées.

"Je suis choqué par les informations horribles sur les tirs de mercredi dans un entrepôt de contrebande à Mezda, tuant 30 migrants et en blessant 11 autres", a souligné, M. El Hillo dans une communiqué publié vendredi soir par la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL).

"La traite et le trafic d’êtres humains, que je condamne avec la plus grande fermeté, constituent une grave violation du droit international des droits de l’homme et ne doivent pas rester impunis", a déploré le coordonnateur humanitaire de l'ONU, indiquant que "les autorités qui ont une influence sur le terrain dans la zone où cet incident s'est produit, ont la responsabilité de veiller à ce que les passeurs et trafiquants d'êtres humains ne soient pas autorisés à poursuivre leurs actes inhumains et dégradants".

"Ces crimes odieux et impitoyables contre des personnes impuissantes devraient faire l'objet d'une enquête immédiate, et les responsables devraient être traduits en justice", a-t-il estimé.

Il a rappelé que "les centres de détention gérés par ces réseaux criminels, comme celui de Mezda, sont répandus en Libye et témoignent des abus, de l'exploitation, de l'extorsion et de la violence contre les migrants", précisant que "ce n'est qu'un exemple des nombreux risques auxquels les migrants sont confrontés dans le pays".

Le coordonnateur humanitaire de l'ONU a signalé qu'"il y a plus de 654.000 migrants et réfugiés en Libye; beaucoup d'entre eux sont confrontés à la détention arbitraire, à la violence sexiste, au travail forcé, à l'extorsion et à l'exploitation", ajoutant qu'"en Libye, la détention arbitraire continue de milliers de migrants et de réfugiés dans les centres officiels et les lieux de contrebande informels, est une préoccupation critique".

"Il est déplorable de voir que les droits fondamentaux des migrants à Mezda n'ont pas été respectés et qu'un manque de respect pour leur sécurité a conduit à cette atrocité insensée", a-t-il souligné.

Selon, M. El Hillo, "sauvegarder la vie des gens, respecter et protéger leurs droits fondamentaux et assurer leur bien-être sont une responsabilité nationale et constituent la plus haute priorité de l'ONU et de la communauté humanitaire en général", soulignant que "les auteurs de l'attaque doivent être tenus responsables".

"L'impunité avec laquelle les passeurs et les trafiquants opèrent en Libye doit cesser immédiatement", a-t-il martelé.

Le ministère libyen des Affaires étrangères du Gouvernement d'union nationale a condamné vendredi, ce qu'il a qualifié de "massacre odieux contre des migrants", promettant de coordonner avec les services compétents pour traduire les auteurs devant la justice.

Dans un communiqué, le ministre s'est engagé à coordonner avec les pays des victimes à ce sujet.

