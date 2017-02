L'Allemagne va expulser 12 mille Nigérians en 2018

08 Février 2017

LIBREVILLE, 8 février (Infosplusgabon) - Plus de 12 mille demandeurs d'asile nigérians en Allemagne risquent d'être expulsés en 2018, parce qu'ils se verront refuser le droit d'asile, a confirmé mardi un responsable allemand à Abuja.

Le Chef du Programme au plan mondial, des Migrations et du Développement, Dr Ralf Sanftenberg, l'a déclaré lors de sa visite à l'assistante spéciale adjointe à la présidente des Affaires étrangères et de la Diaspora, Mme Abike Dabiri-Erewa.

À la tête d'une délégation du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, Sanftenberg était en mission d'évaluation du site pour les rapatriés volontaires de migrants irréguliers nigérians en Allemagne.

«Nous avons plus de 37 mille Nigérians en Allemagne et plus de 12 mille d'entre eux sont des demandeurs d'asile. Il y a peu de chances pour que leurs demandes soient acceptées et ils peuvent être forcés de revenir au Nigeria l'an prochain ", a-t-il déclaré, notant que 99% d'entre eux risquaient de se voir refuser le statut d'asile du fait que le Nigeria n'est pas un pays en guerre.

Sanftenberg a cependant expliqué que s'ils étaient prêts à retourner volontairement, ils ne seront pas renvoyés ou expulsés, mais seront assistés par un programme de soutien organisé par l'Allemagne.

«Nous fournissons des services aux migrants de retour au Nigeria, nous pouvons offrir une formation à l'entrepreneuriat. Nous avons formé plusieurs autres pays dans le domaine de la politique de migration, en fait, nous voulons savoir pour établir les services aux migrants au Nigeria. Nous ne nous concentrons pas sur les rapatriés. Ce que nous faisons, c'est aider les rapatriés à se réintégrer ", a-t-il ajouté.

Un autre membre de la délégation et consultante du programme, Mme Stphania Alofokhia-Ghogomu, a exhorté les Nigérians demandant l'asile en Allemagne de rentrer chez eux.

Mme Alofokhia-Ghogomu, qui est également une rapatriée volontaire, a déclaré qu'elle avait passé la moitié de sa vie en Allemagne et était revenue pour contribuer au développement du Nigeria. Elle a déclaré qu'elle a bénéficié du centre de Migration et Développement International (Cim) qui l'a aidée à se réintégrer à son retour.

Dabiri Erewa a félicité la chancelière allemande, Angela Merkel, pour avoir abordé le défi des migrants clandestins dans le pays.

"Nous espérons donc voir ce que vous voulez faire pour mettre en place des services de migration allemands au Nigeria", a-t-elle déclaré, demandant aux Nigérians confrontés à la déportation de rentrer chez eux et de profiter de l'occasion offerte par le gouvernement allemand.

