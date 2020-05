RD Congo : Quinzième jour sans nouveau cas confirmé d’Ebola

29 Mai 2020

Kinshasa, RD Congo, 29 mai (Infosplusgabon) - Le compte à rebours pour la déclaration de la fin de l’épidémie de maladie à virus Ebola, qui a commencé le 14 mai 2020, est à son quinzième jour sans qu’un nouveau cas soit notifié, rapporte le bulletin quotidien du comité national multisectoriel de la riposte à Ebola transmis, vendredi.

La déclaration de la fin de l’actuelle épidémie d’Ebola en RD Congo sera faite 42 jours après le test négatif du dernier malade déchargé du centre de traitement d’Ebola (CTE), soit deux fois la période d’incubation de cette maladie qui est de 21 jours. Ce test négatif a eu lieu le 14 mai 2020.

Les recherches se poursuivent autour du cas confirmé du 16 avril 2020 caché dans la communauté. Il a totalisé déjà 41 jours après sa notification et 45 jours après le début de ses symptômes. Depuis la résurgence de l’épidémie de la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Beni en date du 10 avril 2020, sept cas confirmés ont été enregistrés, dont quatre sont décédés. La source indique également que 2.129 personnes ont été vaccinées du 11 avril au 20 mai 2020 autour des cas résurgents de Beni.

Depuis la déclaration de cette épidémie d'Ebola le 1er août 2018, le cumul des cas est de 3.463, dont 3.317 confirmés et 146 probables. Au total, il y a eu 2.280 décès (2.134 décès de cas confirmés et 146 décès de cas probables) et 1.171 vainqueurs (personnes guéries, ou survivants). Actuellement, 418 cas suspects sont en cours d’investigation.

La RD Congo a déjà vacciné contre Ebola 303.905 personnes avec le premier vaccin rVSV-ZEBOV depuis le 08 août 2018 jusqu’au 19 mai 2020. Parmi ces personnes vaccinées figurent les prestataires de soins, les contacts et les contacts des contacts des malades.

Depuis le début de l’épidémie, le cumul des voyageurs contrôlés (prise de température) aux points de contrôle sanitaire, jusqu’au 26 mai 2020 est de 178.061.057. A ce jour, 50 points d'entrée (PoE) et de contrôle sanitaire (PoC) sont opérationnels sur les 109 mis en place dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri afin de protéger les grandes villes du pays et d’éviter la propagation de l’épidémie dans les pays voisins.

