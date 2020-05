COVID-19: L'OMS appelle tous les jeunes à se joindre à la lutte pour une génération sans tabac

29 Mai 2020

Genève, Suisse, 29 mai (Infosplusgabon) - Les produits du tabac continuent de tuer huit millions de personnes par an qui sont accrochées via une stratégie de marketing dotée d’un budget de 9 milliards de dollars US par an, a averti, vendredi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tout en notant que même lors de la pandémie mondiale, l'industrie du tabac et de la nicotine a continué de promouvoir des produits qui limitent la capacité des gens à combattre le nouveau coronavirus et à se remettre de la maladie.

Pour la Journée mondiale sans tabac de cette année qui est célébrée le 31 mai, l'agence se concentre sur la protection des adolescents, qui sont une cible clé. Plus de 40 millions de jeunes âgés de 13 à 15 ans ont déjà commencé à consommer du tabac, estime l’organisation.

Le tabagisme étouffe les poumons et d'autres organes, les privant de l'oxygène dont ils ont besoin pour se développer et fonctionner correctement, a averti l'OMS dans son communiqué.

«La sensibilisation auprès des jeunes est essentielle, car près de 09 fumeurs sur 10 commencent avant l'âge de 18 ans. Nous voulons fournir aux jeunes les connaissances nécessaires pour dénoncer la manipulation de l'industrie du tabac», a déclaré Ruediger Krech, directeur de la promotion de la santé à l'OMS.

Afin d'aider à prévenir la dépendance chez les 13-17 ans, l'agence a mis en évidence les tactiques couramment utilisées à surveiller.

Elle souligne que le fait de fumer des cigarettes électroniques et des pipes à chicha commercialisées comme des alternatives «plus sûres» aux cigarettes conventionnelles, est nocif, addictif et augmente le risque de développer des maladies cardiaques et pulmonaires.

L'OMS note également que la plupart des 15.000 saveurs proposées comme le chewing-gum et les bonbons sont là pour attirer les jeunes qui doublent au moins leurs chances de fumer des cigarettes plus tard dans la vie.

Parmi les autres stratégies de marketing utilisées par l’industrie du tabac au cours de la COVID-19 figurent l'offre de masques de marque gratuits et un service de livraison à domicile pendant la quarantaine.

L'industrie du tabac fait également pression pour que ses produits soient répertoriés comme «essentiels», a noté l'agence de santé.

Pour atteindre plus de jeunes et amplifier la portée de son message, l'OMS a également lancé la campagne # défis de l’exposition à la fumée du tabac # sur la plateforme en ligne populaire pour les jeunes TikTok, et a salué les partenariats qu’elle noue sur les réseaux sociaux avec d'autres plateformes, notamment Pinterest et YouTube.

L'OMS a également lancé une trousse scolaire qui place les étudiants dans la peau de l'industrie du tabac pour les sensibiliser sur la façon dont l'industrie essaie de les manipuler pour qu'ils utilisent leurs produits.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MOP/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon