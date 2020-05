Sept agents de santé et un civil tués en Somalie

29 Mai 2020

Nairobi, Kenya, 29 mai (Infosplusgabon) – Huit personnes dont sept agents de santé et un civil ont été tués après leur enlèvement dans un établissement de santé du village de Gololey, dans le district de Balcad, à environ 35 km au Nord de Mogadiscio, la capitale, a annoncé, vendredi, un officiel de l'ONU.

Les otages avaient été enlevés dans cette infrastructure de santé gérée par une organisation non gouvernementale, Zamzam Foundation, et leurs organes mutilés ont été retrouvés plus tard, ce qui témoigne d'une mort violente, a déclaré l'envoyé spécial adjoint de l'ONU pour la Somalie, Adam Abdelmouda.

M. Abdelmouda, qui est aussi coordinateur humanitaire résident de l'ONU pour la Somalie, a dit que les attaques contre les structures et le personnel de santé sont inacceptables et constituent une violation du droit humanitaire international et de la décence.

“Je condamne fermement ces atrocités et j'attends l'ouverture d'une enquête transparente et rigoureuse", a dit l'envoyé de l'ONU dans une déclaration.

Selon la presse somalienne, des hommes armés vêtus de l'uniforme militaire ont attaqué l'infrastructure de santé dans la région du Moyen-Shabelle, puis kidnappé les agents de santé.

Un communiqué du gouvernement somalien a qualifié le meurtre des agents de santé et du civil d'attaque terroriste et de "génocide".

Le gouvernement somalien dit partager la douleur des familles endeuillées et appelle à des investigations qui mènent à l'arrestation des responsables.

“Il est incroyable de constater que cette attaque survient au moment où la Somalie est confrontée à une triple menace -la pandémie, les inondations et la résurgence des criquets pèlerins", a dit l'officiel de l'ONU.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MOP/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon