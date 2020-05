Coronavirus : Le Rwanda et la RD Congo conviennent de renforcer leur coopération dans la lutte contre la pandémie

29 Mai 2020

Kigali, Rwanda, 29 mai (Infosplusgabon) - Le Rwanda et la République démocratique du Congo (RD Congo) ont convenu de mettre en place un cadre en vue de partager leurs expériences dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Cette décision fait suite à une réunion qui a regroupé, jeudi, le vice-ministre de l'intérieur et de la sécurité du Congo, Innocent Bokele Walaka et le ministre de la Santé du Rwanda, Daniel Ngamije, dans la zone tampon située entre les deux pays.

Selon un communiqué officiel reçu, ce vendredi, à Kigali, tous les participants à la réunion ont insisté sur la crise sanitaire et les stratégies nécessaires pour son éradication.

Le cadre de consultation transfrontalière pour le partage des expériences va établir des mesures communes pour la prévention et la prise en charge des cas de Covid-19, dont la surveillance, le partage d'information et d'expertise dans le domaine clinique et dans la recherche scientifique, indique le communiqué.

Les deux délégations ont aussi discuté des mesures à prendre pour assurer la continuité des activités commerciales et la circulation transfrontalière des biens, en particulier du matériel médical et des produits essentiels.

Le Rwanda comptait, jeudi, trois nouveaux cas confirmés de coronavirus sur 1766 personnes testées au cours des dernières 24 heures, indique le ministère de la santé.

Jusqu'ici, le Rwanda a enregistré 349 cas positifs, dont 245 déclarés guéris et 104 encore sous traitement dans les centres. La maladie n'a fait aucune victime.

