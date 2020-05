Coronavirus : CDC Afrique déplore les conséquences du confinement sur la livraison de l'aide médicale

29 Mai 2020

Nairobi, Kenya, 29 mai (Infosplusgabon) – La livraison de matériels médicaux essentiels nécessaires pour appuyer le traitement du coronavirus s'est bien déroulée dans tous les pays africains sauf en Egypte et au Maroc, où les livraisons ont été interrompues du fait de la fermeture de l'espace aérien, a déclaré, jeudi, un haut responsables de l'Union africaine.

Selon le directeur du Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC), John Nkengasong, dont l'agence coordonne l'opération de livraison des fournitures médicales nécessaires pour le dépistage et le traitement des patients à travers l'Afrique, des progrès ont été maintenant faits pour assurer la livraison effective du matériel.

La stratégie de réponse globale lancée pour stopper la propagation de la maladie à travers l'Afrique comprend le déploiement d'un avion militaire spécialisé qui a également aidé à déplacer davantage de spécialistes des maladies à coronavirus, notamment des épidémiologistes, d'un pays à un autre, pour délivrer de l'aide.

“Les vols de solidarité visant à distribuer du matériel ont été un succès. Nous avons réussi à distribuer des fournitures à tous les pays excepté deux pays. Rappelons-nous que des espaces aériens ont été fermés en Afrique et une autorisation spéciale est requise pour tous les vols" a dit le Dr. Nkengasong aux journalistes lors d'une conférence de presse virtuelle organisée depuis le siège de l'Union africaine.

L'Egypte et le Maroc n'ont pas bénéficié de ces vols de solidarité parce que les organisateurs n'ont pas obtenu les droits d'atterrissage, qui devaient être demandés par voie diplomatique et en coordination avec les agences gouvernementales respectives, a dit l'officiel de l'UA.

“Ce sont peut-être de petites choses, mais elles ne sont pas simples. Rappelez-vous que les espaces aériens sont tous fermés à travers l'Afrique. Il faut des informations spécifiques sur les types de vol et les droits d'atterrissage. Nous avons depuis corrigé la situation", a dit le Dr. Nkengasong aux journalistes.

Il a dit que le CDC a changé sa stratégie de réponse, "du mode opérationnel au mode riposte".

“Nous avons mis en œuvre une des activités de riposte les plus compliquées dans l'histoire de la riposte à une maladie en Afrique. Il a fallu travailler avec le Département paix et sécurité de l'UA pour déployer un avion militaire du Cameroun en RDC pour aller chercher des épidémiologistes et des intervenants compétents. C'était une opération compliquée", a dit le Dr. Nkengason.

Il a dit que la stratégie de réponse a développé une approche intégrée qui a entraîné des taux d'infection faibles et une réponse rapide pour prévenir une détérioration de l'épidémie en Afrique afin de soutenir les Etats membres de l'UA.

L'opération a consisté, entre autres, à solliciter des droits d'autorisation d'atterrissage et d'autres éléments logistiques parce que la livraison spécifique de matériel devait être identifiée par les agences militaires à travers un système de sécurité élaboré avant de recevoir les droits d'atterrissage.

Le succès de l'opération d'aide a montré l'engagement des chefs d'Etat et de gouvernement sous le leadership du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

Le matériel médical qui est distribué, est composé de fournitures de dépistage, de gants, masques, équipements de protection individuelle, ventilateurs et autres produits.

La distribution du matériel médical est possible grâce à plusieurs sources dont la Fondation Jack Ma, entre autres, a permis aux pays d'améliorer leurs capacités en matière de tests et de déceler la propagation de la maladie.

La coronavirus, qui est initialement entrée en Afrique comme une maladie importée, s'est maintenant propagée au sein de la communauté, avec une moyenne de 30 000 nouvelles infections par semaine sur le continent.

“Le dépistage est le plus important dans la lutte contre la pandémie en Afrique. Nous avions clairement dit que nos conditions de dépistage étaient inacceptables. Nous sommes ravis de faire savoir que nous avons réalisé un peu moins de 2 millions de tests. Nous avons augmenté les tests de façon significative", a dit le Dr. Nkengasong.

La plupart des pays africains sont globalement en mesure de réaliser 5 000 tests par jour.

Et, avec la distribution du matériel médical, qui comprend la distribution de plus de un million de tests par jour, il y a eu une nette amélioration des capacités de l'Afrique en matière de dépistage.

Selon le Dr. Nkengasong, l'UA a distribué 2,5 millions de kits de tests.

"Nous avons encore un fossé à combler pour 10 millions de personnes, car nous sommes censés tester 12 millions de personnes à travers l'Afrique", a dit le responsable de l'UA.

