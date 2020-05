Poursuite de l’appui du HCR au gouvernement dans sa lutte contre la COVID-19

29 Mai 2020

Kinshasa, RD Congo, 29 mai (Infosplusgabon) - L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) continue à soutenir le gouvernement dans sa lutte contre la pandémie de COVID-19, a indiqué le porte-parole de la MONUSCO et coordonnateur du Groupe de communication des Nations Unies, Mathias Gillmann, dans son compte rendu, transmis, vendredi.

Dans la région du Kasaï, le HCR a installé neuf points de contrôle et de lavage des mains pour prévenir et contrôler la propagation du coronavirus et a finalisé la construction d’un espace pour accueillir les patients ayant des symptômes à la COVID-19 à l’hôpital général de Kananga.

En plus, il forme avec ses partenaires le personnel soignant au sein des centres de santé accueillant les réfugiés, déplacés internes et membres de la communauté hôte afin de faire le bon diagnostic pour les patients potentiellement atteints de la COVID-19.

Des équipements tels que des masques de protection, des paires de gants, des thermomètres, ainsi que des posters et dépliants ont été distribués aux autorités et centres de santé dans les provinces du Haut Katanga, du Tanganyika, du Nord Ubangi, du Sud Ubangi et du Haut-Uele.

A Kinshasa, des kits composés de masques de protection, paires de gants, lave mains, savons, gels hydro alcoolisés et bottes ont été positionnés, cette semaine, dans cinq hôpitaux et centres de santé, généralement fréquentés par des réfugiés urbains, à savoir l’hôpital Saint-Joseph et les centres de santé Saint- Pierre, Siloe, Bahumbu et Saint-Christophe.

