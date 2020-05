La Libye dénonce "un massacre odieux" de migrants clandestins à Mezda près de Tripoli

29 Mai 2020

Tripoli, Libye, 29 mai (Infosplusgabon)- Le ministère libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale a qualifié de "massacre odieux" la tuerie d'une trentaine de migrants clandestins dans un acte de vendetta qui a eu lieu dans la ville de Mezda (140 km au Sud de Tripoli), jeudi, assurant qu'il s'agit d'un "acte individuel lâche" commis par certaines personnes et ne passera pas sans demander des comptes aux auteurs et les punir.

Dans un communiqué publié, vendredi, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé "dans les termes les plus violents ce massacre", qui a coûté la vie à plus de trente immigrés clandestins du Bengale et de diverses nationalités africaines, en a blessé d'autres, soulignant que cet acte "n'est pas approuvé par la charia, ni la loi".

Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères "a présenté ses plus sincères condoléances aux familles et aux gouvernements des pays des victimes", précisant que "le ministère communique avec les autorités compétentes pour suivre les mesures à prendre à l'égard des auteurs et les traduire en justice, pour obtenir leurs sanctions pour leurs crimes odieux et pour tenir les gouvernements des pays des victimes et leurs familles au courant de tout développement dans cette affaire".

Jeudi soir, le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale a annoncé que 30 personnes ont été tuées et 11 autres blessées lors d'une opération de représailles dans la région de Mezda, menée contre des immigrants illégaux.

Le ministère a déclaré, dans un communiqué, que ce crime est "une réaction de représailles au meurtre du citoyen (Y.M.A.B.I), né en 1990, résidant dans la région de Mezda, et soupçonné d'être impliqué dans la traite des êtres humains, par des immigrants illégaux lors d'une opération de passage clandestin".

Le ministère a souligné que "les familles de la victime, en représailles à sa mort, ont tué 26 citoyens bengalais et 4 Africains, et blessé 11 migrants, qui ont ensuite été transférés à l'hôpital de Zenten (180 km Sud-Ouest de Tripoli) pour traitement".

