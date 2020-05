Les indemnisations n'ont pas encore été versées aux victimes de l'ancien dictateur tchadien Habré, selon des groupes de défense des droits de l'homme

29 Mai 2020

Dakar, Sénégal, 29 mai (Infosplusgabon) - Les victimes de l'ancien dictateur tchadien, Hissène Habré n'ont toujours reçu aucune réparation quatre ans après sa condamnation pour atrocités au Sénégal, ont déclaré, vendredi, des défenseurs des droits humains.

Le 30 mai 2016, Habré a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de torture, y compris de violences sexuelles et de viol, par un tribunal sénégalais soutenu par l'Union africaine et condamné à la prison à vie.

Lors d'un procès séparé au Tchad, un tribunal a condamné 20 agents de sécurité de l'ère Habré pour brutalité le 25 mars 2015. Les deux tribunaux ont accordé des millions d'euros d'indemnisation aux victimes.

Les groupes de défense des droits humains ont indiqué, dans un communiqué publié sur le site Internet de Human Rights Watch, que l'Union africaine et le gouvernement du Tchad devraient remplir leurs obligations envers les victimes en vertu de ces ordonnances judiciaires.

«Les victimes d'Habré se sont battues sans relâche pendant 25 ans pour traduire le dictateur et ses sbires en justice et se sont vus attribuer des millions d'euros, mais elles n'ont pas vu un centime de réparations», a déclaré Reed Brody, avocat de Human Rights Watch qui travaille avec les victimes d'Habré depuis 1999.

« Beaucoup de victimes qui ont remporté ces victoires historiques sont dans une situation désespérée et sont dans le besoin».

Le communiqué note que le procès Habré est le seul au monde où les tribunaux d'un pays ont poursuivi un ancien dirigeant pour de prétendus crimes contre les droits humains et est largement considéré comme «un jalon important pour la justice en Afrique».

Selon le communiqué, la Cour d'appel a confirmé la condamnation de Habré en avril 2017 et octroyé 82 milliards de francs CFA (environ 125 millions d'euros) sous forme d’indemnisations à 7396 victimes désignées et elle a mandaté la création d’un fonds fiduciaire de l'Union africaine pour collecter des fonds en recherchant les actifs de Habré et en sollicitant des contributions.

Bien que l'Union africaine ait alloué 5 millions de dollars US au Fonds fiduciaire, trois ans plus tard, le fonds n'est pas encore devenu opérationnel.

Le communiqué indique que le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, avait promis en février 2020, "que dans un proche avenir, il convoquera une conférence de mobilisation des ressources pour maintenir ce fonds".

Habré, accusé d'avoir pillé des dizaines de millions d'euros du trésor tchadien, n'a lui-même versé aucune indemnité.

Lors du procès des hommes de main de Habré au Tchad, le tribunal a également accordé 75 milliards de F CFA (environ 114 millions d'euros) en réparation à 7.000 victimes, condamnant le gouvernement à payer la moitié et les agents condamnés l'autre moitié.

Il a ordonné au gouvernement d'ériger un monument «en moins d'un an» pour honorer les personnes tuées sous Habré et de créer un musée dans l'ancien siège de la police politique (DDS), où les détenus ont été torturés. Le gouvernement n'a obéi à aucun de ces ordres.

«L'Union africaine et le gouvernement tchadien doivent mettre en œuvre ces décisions de justice pour que les victimes puissent enfin recevoir des réparations pour ce que nous avons subi», a déclaré Clément Abaifouta, président de l'Association des victimes des crimes de Hissène Habré (AVCRHH), qui, en tant que prisonnier sous Habré, a été contraint de creuser des tombes pour bon nombre de ses codétenus.

« Nous nous sommes battus pendant des décennies pour ces décisions et maintenant l'Union africaine et notre gouvernement nous font lutter à nouveau pour faire appliquer les décisions », a-t-il martelé.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MOP/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon