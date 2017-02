Ghana : L'entraîneur des Black Stars a présenté sa démission

08 Février 2017

Ghana-Sport-Football-CAN GABON 2017-Démission de Avram Grant

LIBREVILLE, 8 février (Infosplusgabon) - L'entraîneur de l'équipe nationale de football senior du Ghana, Avram Grant a démissionné après deux ans de travail, déclarant qu'il est temps pour lui de passer à autre chose.

Le journal Graphic a déclaré dans sa publication en ligne de mardi que l'entraîneur israélien a déclaré dans une lettre qu'il a informé le président de la fédération ghanéenne de football, Kwesi Nyantakyi, de sa décision de démissionner.

"Après une rencontre extrêmement amicale avec le président de la Fédération de football du Ghana, et suite à plus de deux années passées en charge de l'équipe nationale, j'ai informé M. Nyantakyi que le temps est venu pour moi de passer à un nouveau défi et je le remercie pour l'occasion", a déclaré Grant.

Son contrat de deux ans avec la Ghana Football Association devait expirer à la fin de ce mois.

Grant a déclaré : "J'ai beaucoup consacré mon temps au Ghana pour une relève après la campagne désastreuse de la Coupe du monde de 2014 et de travailler à reconstruire l'équipe pour atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour la deuxième fois seulement en 23 ans, et aussi la demi-finale de la compétition cette année.

«Je suis fier du fait que je laisse une équipe extrêmement professionnelle et forte de joueurs d'un bon âge qui, j'en suis sûr continueront à atteindre un grand succès à l'avenir".

"La passion et la loyauté des supporteurs est quelque chose dont je me souviendrai toujours".

Grant, âgé de 62 ans, a été chargé par le Ghana Football Association de remporter la CAN de 2017, mais il est tombé en demi-finale, après avoir perdu 2-0 face à l'actuel vainqueur, le Cameroun. Le Ghana s'est classé quatrième après avoir perdu 1-0 face au Burkina Faso en match de troisième place.

Le journal Graphic note que lorsque Grant a été nommé en novembre 2014, le Ghana était classé 37ème sur le classement FIFA Coca Cola monde, mais il laisse les Black Stars à la 34ème place au mois de janvier 2017. (Source Pana).

