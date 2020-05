37 Maliens positifs au coronavirus refoulés de Mauritanie disparaissent dans la nature

29 Mai 2020

Bamako, Mali, 29 mai (Infosplusgabon) - 37 Maliens testés positifs au coronavirus, refoulés de Mauritanie et transportés vers Bamako par un bus climatisé affrété par l’Etat malien, ont disparu dans la nature lors d'une escale à Diema, dans la région de Kayes (Ouest), à quelque 350 km de la capitale.

Le gouvernement malien a constaté les faits 'avec stupéfaction" dans un communiqué dont la PANA a obtenu copie, ce vendredi, non sans rappeler, à tout un chacun, sa responsabilité pleine et entière dans la protection de sa propre famille et l’ensemble de la population malienne dans ce contexte de pandémie.

Le gouvernement avertit que les comportements tendant à soustraire leurs auteurs de la rigueur du protocole sanitaire édicté par le comité scientifique sont passibles de poursuites.

Selon le communiqué, il s’agit d’actes délibérés mettant en cause la sécurité de tierces personnes et sapant les efforts de l’Etat qui visent à rompre la chaîne de transmission du virus.

Le gouvernement malien a lancé un appel pressant à ces personnes pour qu’elles se présentent d’elles-mêmes aux autorités sanitaires, afin d’observer leur période de quarantaine et minimiser les risques qu’elles font peser sur leurs familles et les tiers.

Le gouvernement a averti que la liste des personnes concernées sera communiquée aux autorités compétentes afin qu’elles soient recherchées et prises en charge conformément au protocole de lutte contre la Covid-19.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MOP/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon