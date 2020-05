L'UE accorde 21,6 milliards de FCFA au Mali pour satisfaire les besoins urgents des populations

29 Mai 2020

Bamako, Mali, 29 mai (Infosplusgabon) - L’Union européenne (UE) a accordé un appui budgétaire de 21,6 milliards de FCFA au Mali dont le décaissement anticipé a été annoncé, jeudi, à Bamako, à l'issue d'une cérémonie présidée par le Premier ministre malien, ministre de l'Economie et des Finances, Boubou Cissé, en présence du ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiéblé Dramé, et de l'ambassadeur de la délégation de l'UE au Mali, Bart Ouvry, a-t-on appris de source officielle.

Cet appui anticipé sous forme de don au titre des programmes de 2020 a pour but d’aider le Mali à satisfaire les besoins urgents de financement du budget résultant de la pandémie de Covid-19 et permettra également à ce pays de soutenir ses dépenses, en réponse aux besoins urgents de la population en termes de sécurité alimentaire.

En plus des difficultés causées par cette crise sanitaire due à la Covid-19, le pays subit encore les conséquences de l'insécurité dans les régions du Nord et du Centre et les méfaits de la sécheresse dans la bande sahélienne.

On estime actuellement à 3,5 millions le nombre de personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali.

Pour le Premier ministre malien, "cet appui va permettre de compléter les efforts qui sont en train d’être faits par le gouvernement malien pour prendre en charge les engagements pris le 10 avril par le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, pour soulager les difficultés des populations par rapport à l’impact de la pandémie".

Il s’agit également, selon lui, d’un appui qui répond à l’appel de son gouvernement le 7 avril dernier, qui a sollicité auprès des Partenaires techniques et financiers (PTF), un appui d’urgence alimentaire et nutritionnelle.

Le Premier ministre a également remercié l’UE pour avoir pris la mesure de la situation du Mali et décidé, dans un esprit de solidarité, de procéder à ce décaissement de façon anticipée, qui traduit sa confiance au Mali et sa détermination à soutenir les actions du gouvernement en matière de développement socio-économique.

"Nous sommes tous touchés par cette maladie et en cette circonstance, la solidarité internationale est plus importante que jamais. C’est dans cette logique que l’UE a demandé à toutes ses délégations, y compris celle du Mali, de voir quelles sont les pistes pour augmenter sa solidarité", a pour sa part indiqué l’ambassadeur de l’UE au Mali.

Il a rappelé que les mesures prises pour améliorer la santé des citoyens sont de nature à ralentir l’activité économique et affectent donc socialement les populations et les revenus des États.

"C’est pour cette raison que nous avons pu obtenir l’autorisation de nos autorités de Bruxelles d’avancer le décaissement de l’aide budgétaire à l’État malien", a expliqué M. Bart.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MOP/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon