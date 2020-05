Près de 05 milliards de dollars de pertes après cinq mois de fermeture d'installations pétrolières en Libye

28 Mai 2020

Tripoli, Libye, 20 mai (Infosplusgabon) - Au total 4,9 milliards de dollars de pertes ont été enregistrées par la Libye depuis la fermeture, en janvier dernier, d'installations pétrolières, a déploré jeudi la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC).

Dans un communiqué publié sur son site, la NOC a annoncé que "les pertes cumulées à la suite de la fermeture des installations pétrolières depuis le 19 janvier et jusqu'à aujourd'hui, jeudi, ont dépassé les 4,9 milliards de dollars".

La NOC a souligné que ce montant était "impossible à compenser à partir des réserves de devises, ce qui est considéré comme un acte très préjudiciable à l'avenir économique du pays".

La Compagnie nationale libyenne de pétrole a précisé que "ce montant aurait pu couvrir une partie des dépenses de l'État telles que les salaires, les subventions au carburant ou face à la crise du coronavirus émergent, ou autres".

Elle a appelé "tous les fils bienveillants de la nation à faire prévaloir l'intérêt suprême de la patrie et à lever la main sur les ports et les oléoducs et à leur permettre de mener à bien leur travail au profit de tous les Libyens, afin de soutenir l'économie nationale et de la protéger des conséquences de la faillite et de l'hypothèque des banques étrangères".

Depuis le 18 janvier dernier, les forces de l'armée nationale libyenne basée dans l'Est de la Libye ont fermé les ports et champs pétroliers dans les régions de l'Est, du Centre et du Sud, entraînant des pertes de production de plus de 800.000 barils par jour.

On rappelle que la production actuelle de la Libye est tombée en dessous de la barre de 100.000 barils par jour contre plus de 1,2 million de barils avant la fermeture des sites pétroliers.

